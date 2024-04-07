عاجل| مصدر داخل الزمالك يكشف مصير عودة أشرف بن شرقى بالموسم المقبل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف المجلس بشأن عودة المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق السابق في الموسم المقبل.

ويتواجد بن شرقي في الوقت الحالي بين صفوف فريق الريان القطري.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مجلس الزمالك لم يناقش حتى الآن فكرة عودة بن شرقي من الأساس.

وأشار إلى أن الراتب السنوي للاعب على رأس الأسباب التي تدفع إدارة الزمالك لعدم التفكير في عودته حاليًا خاصة أن عقده يصل لما يقرب من مليون ونصف المليون دولار في الموسم وهو رقم كبير للغاية.

وأوضح أن عقد اللاعب سيكون الأعلى بين نجوم الفريق، وهو ما يمكن أن يحدث خللًا بسبب وضع سقف في غرفة الملابس لعقود اللاعبين وإحداث عدالة بين الجميع.

كما يرى مسئولو الزمالك أن بن شرقي من الصعب أن يحصل على راتبه بالجنيه المصري، وهو الأمر الذي يصعب من إتمام الصفقة بين الطرفين.

إصابة محمود علاء بجزع في أربطة الكاحل

وفي سياق آخر، كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة محمود علاء مدافع الأبيض، بجزع في أربطة الكاحل خلال التدريبات الأخيرة للفريق، استعدادًا لمباراة مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق أن محمود علاء يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الحالية، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر لها اليوم الأحد باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان قد انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، وسجل للأبيض حمزة المثلوثي وزيزو، فيما أحرز هدف فيوتشر اللاعب علي ياسر.