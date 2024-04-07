الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل| مصدر داخل الزمالك يكشف مصير عودة أشرف بن شرقى بالموسم المقبل

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف المجلس بشأن عودة المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق السابق في الموسم المقبل.

ويتواجد بن شرقي في الوقت الحالي بين صفوف فريق الريان القطري.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مجلس الزمالك لم يناقش حتى الآن فكرة عودة بن شرقي من الأساس.

وأشار إلى أن الراتب السنوي للاعب على رأس الأسباب التي تدفع إدارة الزمالك لعدم التفكير في عودته حاليًا خاصة أن عقده يصل لما يقرب من مليون ونصف المليون دولار في الموسم وهو رقم كبير للغاية.

وأوضح أن عقد اللاعب سيكون الأعلى بين نجوم الفريق، وهو ما يمكن أن يحدث خللًا بسبب وضع سقف في غرفة الملابس لعقود اللاعبين وإحداث عدالة بين الجميع.

كما يرى مسئولو الزمالك أن بن شرقي من الصعب أن يحصل على راتبه بالجنيه المصري، وهو الأمر الذي يصعب من إتمام الصفقة بين الطرفين.

إصابة محمود علاء بجزع في أربطة الكاحل

وفي سياق آخر، كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة محمود علاء مدافع الأبيض، بجزع في أربطة الكاحل خلال التدريبات الأخيرة للفريق، استعدادًا لمباراة مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق أن محمود علاء يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الحالية، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر لها اليوم الأحد باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان قد انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، وسجل للأبيض حمزة المثلوثي وزيزو، فيما أحرز هدف فيوتشر اللاعب علي ياسر.

الزمالك أشرف بن شرقي بن شرقى الريان القطري الريان

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

عاجل| مصدر داخل الزمالك يكشف مصير عودة أشرف بن شرقى بالموسم المقبل

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

مكنتش عايز أموته.. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل ابنه فى أوسيم

صدمة للأهلاوية بسبب مدة غياب حسين الشحات عن الملاعب (خاص)

وكالة الأنباء الكويتية: استقالة الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

غليان إسرائيلى لعقد "صفقة المحتجزين".. هل يستجيب "بيبى المأزوم"؟