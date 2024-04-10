قائمة غيابات الزمالك أمام الاتحاد السكندري بمؤجلات دوري نايل

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدد من لاعبيه خلال مواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل نسخة 2023/2024).

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بدوري نايل (2023/2024)

ويستضيف الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، في السابعة مساء غدا الخميس، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

ويعاني الزمالك من غياب عدد من العناصر الأساسيه للفريق، أمام الاتحاد السكندري في الدوري وهم: “محمد صبحي، محمود علاء، شيكابالا، اوباما، مصطفى شلبي، محمد اشرف روقا، محمود حمدي” الونش”، محمد عبدالشافي، إبراهيما نداي، ترافيس موتيابا.

قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري بمؤجلات دوري نايل

حراسة المرمى.. محمد عواد – معاذ علاء الدين – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع.. حمزة المثلوثي – عمر جابر – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط.. نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – مهاب ياسر – سيد عبد الله “نيمار” – ناصر ماهر – عبد الله السعيد – أحمد مصطفى “زيزو".

خط الهجوم.. سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري بدوري نايل (2023/2024)

تنقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة بدوري نايل، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي غدا، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر إحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

موقف الزمالك بجدول ترتيب دوري نايل (2023/2024)

ويحتل الزمالك المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة فقط، حيث استطاع تحقيق الفوز في 4 مباريات ومثلها هزيمة و3 تعادلات.

ولا يزال يمتلك الزمالك، 9 مباريات مؤجلة، أمام كلا من الاتحاد السكندري والأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش وبلدية المحلة وبيراميدزوالمقاولون العرب، من الجولات الثامنة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر والسادسة عشر، والسابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر..