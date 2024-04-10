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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

غياب شيكا وظهور السعيد.. قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري بمؤجلات دوري نايل

الزمالك
الزمالك

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة الفارس الأبيض لمواجهة الاتحاد السكندري، ضمن مؤجلات دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بدوري نايل (2023/2024)

ويستضيف الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، في السابعة مساء غدا الخميس، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري بمؤجلات دوري نايل

كما شهدت قائمة الفارس الأبيض، لمواجهة الاتحاد السكندري، غدا الخميس بمؤجلات دوري نايل، غياب قائد الفريق شيكابالا فضلا عن الثنائي أوباما ومصطفى شلبي، للإصابة.

حراسة المرمى.. محمد عواد – معاذ علاء الدين – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع.. حمزة المثلوثي – عمر جابر – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط.. نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – مهاب ياسر – سيد عبد الله “نيمار” – ناصر ماهر – عبد الله السعيد – أحمد مصطفى “زيزو".

خط الهجوم.. سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.

قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري بمؤجلات دوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري بدوري نايل (2023/2024)

تنقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة بدوري نايل، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي غدا، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر إحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

موقف الزمالك بجدول ترتيب دوري نايل (2023/2024)

ويحتل الزمالك المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة فقط، حيث استطاع تحقيق الفوز في 4 مباريات ومثلها هزيمة و3 تعادلات.

ولا يزال يمتلك الزمالك، 9 مباريات مؤجلة، أمام كلا من الاتحاد السكندري والأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش وبلدية المحلة وبيراميدزوالمقاولون العرب، من الجولات الثامنة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر والسادسة عشر، والسابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر.

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