مصدر فى الزمالك يكشف لـ"الدستور" حقيقة فرض غرامة على مصطفى شلبى

كشف مصدر في نادي الزمالك حقيقة فرض غرامة مالية على مصطفى شلبي، لاعب الفريق بعد مباراة مودرن فيوتشر الأخيرة في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الإفريقية.

وخرج شلبي غاضبًا بعد مباراة فيوتشر الأخيرة في الكونفيدرالية.

وقال المصدر: "لا يوجد أي عقوبة مالية على اللاعب؛ لأنه لم يعترض نهائيًا ولم تصدر منه أي تصرف خاطئ".

وتابع: "غضب اللاعبين في المباريات أمر طبيعي ويحدث بسبب الحماس والرغبة في المشاركة والفوز".

وشدد المصدر على أن مصطفى شلبي من الأعمدة الأساسية لدى الفريق ويعتمد عليه الجهاز الفني في الفترة الحالية.