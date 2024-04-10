الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مصدر فى الزمالك يكشف لـ"الدستور" حقيقة فرض غرامة على مصطفى شلبى

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي

كشف مصدر في نادي الزمالك حقيقة فرض غرامة مالية على مصطفى شلبي، لاعب الفريق بعد مباراة مودرن فيوتشر الأخيرة في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الإفريقية.

وخرج شلبي غاضبًا بعد مباراة فيوتشر الأخيرة في الكونفيدرالية.

وقال المصدر: "لا يوجد أي عقوبة مالية على اللاعب؛ لأنه لم يعترض نهائيًا ولم تصدر منه أي تصرف خاطئ".

وتابع: "غضب اللاعبين في المباريات أمر طبيعي ويحدث بسبب الحماس والرغبة في المشاركة والفوز".

وشدد المصدر على أن مصطفى شلبي من الأعمدة الأساسية لدى الفريق ويعتمد عليه الجهاز الفني في الفترة الحالية.

الزمالك مودرن فيوتشر للكونفدرالية للكونفدرالية الإفريقية مصطفي شلبي

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2024

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

خارطة طريق جديدة.. أسرار عرقلة حماس مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

صلاة العيد فى مسجد مصطفى محمود

محطة تل أبيب

المزيد

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة