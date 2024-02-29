ترتيب الدورى المصرى قبل مواجهة الزمالك والداخلية اليوم

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والداخلية اليوم الخميس من الأمور التي تهم الكثير من جمهور نادي الزمالك ومتابعى الكرة المصرية حيث يبحث الفارس الأبيض عن باب للإنتصار بعد تعادله الأخير أمام اسماعيلي وتحسين موقعه في ترتيب الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والداخلية

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط الفارق 1 إنبي 14 8 2 4 26 6 2 المصري 12 7 2 3 23 1 3 زد 13 5 6 2 21 4 4 بيراميدز 10 6 3 1 21 4 5 الاتحاد السكندري 12 5 5 2 20 3 6 طلائع الجيش 13 5 4 4 19 2 7 سيراميكا كليوباترا 12 5 3 4 18 7 8 سموحة 12 4 6 2 18 0 9 الأهلي 7 5 2 0 17 12 10 الجونة 12 3 7 2 16 2 11 مودرن فيوتشر 10 4 2 4 14 1 12 الإسماعيلي 13 3 4 6 13 -3 13 بلدية المحلة 14 3 4 7 13 -14 14 الزمالك 9 3 3 3 12 4 15 البنك الأهلي 14 3 3 8 12 -2 16 المقاولون العرب 13 1 5 7 8 -8 17 الداخلية 12 1 5 6 8 -11 18 فاركو 12 1 4 7 7 -8

ترتيب الدوري المصري

وتصدر انبي ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 14 مباراة، متقدمًا بفارق 3 نقاط عن المصري الوصيف وحقق إنبي 8 انتصارات وتعادل مرتين وخسر 4 مباريات.

بينما يحل النادي الأهلي في المركز التاسع حيث 7 مباريات فقط، فاز في 5 وتعادل في 2 ولم يخسر أي مباراة حتى الأن أما نادي الزمالك فيدخل لقاءه العاشر حيث لعب الزمالك 9 مباريات، فاز في 3 وتعادل في 3 وخسر 3 ويقبع في المركز الرابع عشر وسجل 14 هدفًا واستقبل 10 أهداف ويتطلب من الفارس الأبيض بذل الكثير من الجهد من أجل المنافسة والوصول إلى المراكز المتقدمة في الدوري.