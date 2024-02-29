الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ترتيب الدورى المصرى قبل مواجهة الزمالك والداخلية اليوم

الدوري المصري
الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والداخلية اليوم الخميس من الأمور التي تهم الكثير من جمهور نادي الزمالك ومتابعى الكرة المصرية حيث يبحث الفارس الأبيض عن باب للإنتصار بعد تعادله الأخير أمام اسماعيلي وتحسين موقعه في ترتيب الدوري المصري.

 

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والداخلية

الترتيب

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

نقاط

الفارق

1إنبي14824266
2المصري12723231
3زد13562214
4بيراميدز10631214
5الاتحاد السكندري12552203
6طلائع الجيش13544192
7سيراميكا كليوباترا12534187
8سموحة12462180
9الأهلي75201712
10الجونة12372162
11مودرن فيوتشر10424141
12الإسماعيلي1334613-3
13بلدية المحلة1434713-14
14الزمالك9333124
15البنك الأهلي1433812-2
16المقاولون العرب131578-8
17الداخلية121568-11
18فاركو121477-8

ترتيب الدوري المصري 2024 بعد الجولة الـ13.. إنبي في الصدارة

اتحاد الكرة يعدل الدورى على النمط البلجيكى: تقسيم الفرق لمجموعتين وفق نتائج الدور الأول

ترتيب الدوري المصري 

وتصدر انبي ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 14 مباراة، متقدمًا بفارق 3 نقاط عن المصري الوصيف وحقق إنبي 8 انتصارات وتعادل مرتين وخسر 4 مباريات.

 

بينما يحل النادي الأهلي في المركز التاسع حيث  7 مباريات فقط، فاز في 5 وتعادل في 2 ولم يخسر أي مباراة حتى الأن أما نادي الزمالك فيدخل لقاءه العاشر حيث لعب الزمالك 9 مباريات، فاز في 3 وتعادل في 3 وخسر 3 ويقبع في المركز الرابع عشر وسجل  14 هدفًا واستقبل 10 أهداف ويتطلب من الفارس الأبيض بذل الكثير من الجهد من أجل المنافسة والوصول إلى المراكز المتقدمة في الدوري.

txt

بعد الفوز على بلدية المحلة.. موعد مباراة الأهلي القادمة

txt

جوميز يعلن قائمة الزمالك لمباراة الداخلية فى دورى نايل

ترتيب الدورى المصرى مواجهة الزمالك والداخلية الزمالك والداخلية انبى النادي الأهلي الزمالك

مواد متعلقة

بعد الفوز على بلدية المحلة.. موعد مباراة الأهلي القادمة

اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة الزمالك والداخلية فى دورى نايل

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

عاجل.. أول رد من شيرين عبدالوهاب حول عودتها لـ"حسام حبيب"

الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السكر

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. روسيا تهدد بإجراءات عسكرية وفنية ردًا على انضمام السويد للناتو

وزير التموين يزف بشرى سارة للمصريين بعد صفقة رأس الحكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية