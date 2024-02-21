ترتيب الدوري المصري 2024 بعد الجولة الـ13.. إنبي في الصدارة

جدول ترتيب الدوري المصري 2024 بعد الجولة الـ13 يستحوذ على اهتمام الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم في مصر لمعرفة موقع فرق الدوري في جدول ترتيب الدوري المصري 2024 بعد الجولة الـ13 والتي انتهت أمس وشهدت أحداث مثيرة خلال مباريات هذه الجولة.

ترتيب الدوري المصري 2024 بعد الجولة الـ13

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إنبي 13 7 2 4 16 11 +5 23 2 زد 12 5 6 1 17 12 +5 21 3 بيراميدز 10 6 3 1 13 9 +4 21 4 المصري 11 6 2 3 16 16 0 20 5 الاتحاد 11 5 4 2 16 13 +3 19 6 طلائع الجيش 12 5 3 4 13 11 +2 18 7 سموحة 12 4 6 2 11 11 0 18 8 سيراميكا كليوباترا 11 4 3 4 17 12 +5 15 9 الجونة 11 3 6 2 15 13 +2 15 10 الأهلي 6 4 2 0 12 4 +8 14 11 فيوتشر 10 4 2 4 11 10 +1 13 12 بلدية المحلة 12 3 4 5 13 21 -8 13 13 الزمالك 9 3 3 3 14 10 +4 12 14 الإسماعيلي 12 3 3 6 12 15 -3 12 15 البنك الأهلي 13 3 2 8 17 19 -2 11 16 المقاولون العرب 12 1 5 6 14 21 -7 8 17 الداخلية 12 1 5 6 5 16 -11 8 18 فاركو 11 1 3 7 10 18 -8 6





ويتصدر إنبي جدول ترتيب الدوري المصري بتحقيقه لسبع انتصارات وتعادل في اثنين فقط، وخسر في أربع مباريات ليحصد 23 نقطة.

بعد 9 مباريات الزمالك في المركز الـ13

ويحتل الفارس الأبيض المركز 13 في ترتيب الدوري المصري 2024 بعد الجولة الـ13العام بعد خوضه لـ 9 مباريات حقق خلالهم 3 انتصارات وتعادل في 3 مباريات أخرى، بينما تكبد خسارة في 3 لقاءات، ويحقق 12 نقطة حتى الآن.