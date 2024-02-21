الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ترتيب الدوري المصري 2024 بعد الجولة الـ13.. إنبي في الصدارة

الدوري المصري
الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري 2024 بعد الجولة الـ13 يستحوذ على اهتمام الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم في مصر لمعرفة موقع فرق الدوري في جدول ترتيب الدوري المصري 2024 بعد الجولة الـ13 والتي انتهت أمس وشهدت أحداث مثيرة خلال مباريات هذه الجولة.

ترتيب الدوري المصري 2024 بعد الجولة الـ13

الترتيب

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1إنبي137241611+523
2زد125611712+521
3بيراميدز10631139+421
4المصري116231616020
5الاتحاد115421613+319
6طلائع الجيش125341311+218
7سموحة124621111018
8سيراميكا كليوباترا114341712+515
9الجونة113621513+215
10الأهلي6420124+814
11فيوتشر104241110+113
12بلدية المحلة123451321-813
13الزمالك93331410+412
14الإسماعيلي123361215-312
15البنك الأهلي133281719-211
16المقاولون العرب121561421-78
17الداخلية12156516-118
18فاركو111371018-86

 


 

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والإسماعيلي أمس

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ويتصدر إنبي جدول  ترتيب الدوري المصري بتحقيقه لسبع انتصارات وتعادل في اثنين فقط، وخسر في أربع مباريات ليحصد 23 نقطة.

بعد 9 مباريات الزمالك في المركز الـ13

ويحتل الفارس الأبيض المركز 13 في ترتيب الدوري المصري 2024 بعد الجولة الـ13العام بعد خوضه لـ 9 مباريات حقق خلالهم 3 انتصارات وتعادل في 3 مباريات أخرى، بينما تكبد خسارة في 3 لقاءات، ويحقق 12 نقطة حتى الآن.

ترتيب الدوري المصري 2024 بعد الجولة الـ13 ترتيب الدورى المصرى ترتيب الدوري المصري 2024 انبى الزمالك

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