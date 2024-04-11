موعد مباراة الزمالك والاتحاد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، بمؤجلات دوري نايل، هو المسيطر الأول والأخير على كافة محركات جوجل، على مدار الساعات المقبلة، لاسيما أن المباراة تتصدف مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

ويأتي ذلك، بسبب ذكريات الفارس الأبيض السيئة دائما التي يقدمها لاعبوه الفريق لجماهيرهم خلال الأعياد والمناسبات، عندما يخوض مباريات على المستوى المحلي أو الإفريقي، مرات قليلة للغاية، كاد تعد على أصابع الأيدي الواحدة استطاع الزمالك من خلالها تحقيق الفوز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

نعرض للقراء موعد مباراة الزمالك والاتحاد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع حيث يستضيف الفارس الأبيض نظيره الاتحاد السكندري، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة بدوري نايل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري بمؤجلات دوري نايل

تنقل مواجهة الزمالك أمام منافسه الاتحاد السكندري، الليلة، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بمسابقة دوري نايل، التي تقام على ستاد القاهرة الدولي، عبر إحدى قناتي أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر إحدى شبكة قنوات أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل

استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، على تشكيل الفريق الأبيض لمواجهة الاتحاد السكندري الليلة.

ومن المتوقع أن يبدأ الفارس الأبيض، المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى.. محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - أحمد أبوالفتوح.

خط الوسط: أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة – ناصر ماهر.

خط الهجوم: عبدالله السعيد – ناصر منسي.

موقف الزمالك بجدول ترتيب دوري نايل (2023/2024)

ويحتل الزمالك المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة فقط، حيث استطاع تحقيق الفوز في 4 مباريات ومثلها هزيمة و3 تعادلات.

ولا يزال يمتلك الزمالك، 9 مباريات مؤجلة، أمام كلا من الاتحاد السكندري والأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش وبلدية المحلة وبيراميدزوالمقاولون العرب، من الجولات الثامنة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر والسادسة عشر، والسابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر.

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