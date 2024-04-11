جهاز منتخب مصر فى مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى

حرص أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطنى الاول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن، مدير المنتخب على التواجد في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

كما تواجد طارق سليمان المدرب العام للمنتخب ومحمد عبدالواحد مدرب وسعفان الصغير مدرب الحراس ووليد بدري مدير إداري المنتخب والبرازيلى مانويل مدرب الأحمال بصحبة العميد فى مباراة الزمالك والاتحاد.

ويستعد منتخب مصر لمعسكر يونيو المقبل والذي يتخلله مباراتي بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم ٢٠٢٦.

وتقام مباراة الزمالك مع الاتحاد الكسندرى على استاد القاهرة فى نفس توقيت إقامة مباراة الأهلى مع زد على استاد السلام.

جاء تشكيل الزمالك على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - سامسون - ناصر ماهر.