الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دوري نايل| شادي حسين وزيكو يقودان هجوم زد أمام الأهلي

زد
زد

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق “زد إف سي”، التشكيل الذي يخوض به مباراة اليوم، أمام الأهلي ضمن الجولة الثامنة المؤجلة من دوري نايل.

ويأمل “زد” في تحقيق الانتصار الأول له، بعد فشله في الفوز بآخر 7 مباريات خاضها في البطولة.

ويحتل زد المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 16 مباراة، بينما يأتي الأهلي في المركز العاشر برصيد 18 نقطة من 9 مباريات.

وجاء تشكيل زد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي – مصطفى العش – محمد إسماعيل – أحمد ذكي

خط الوسط: عبد الرحمن البانوبي – أحمد الصغيري – محمود نبيل – معط ماجاسا

خط الهجوم: شادي حسين – مصطفى زيكو

إف سى زد الاهلى مباراة الأهلي وزد مجدي عبد العاطي

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