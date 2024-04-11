كهربا يقود هجوم الأهلي أمام زد في الدوري

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراة اليوم أمام زد إف سي في الجولة الثامنة المؤجلة من دوري نايل.

وتنطلق صافرة المباراة في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب "السلام".

وجاء تشكيل الأهلي أمام زد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - عمر كمال

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - رضا سليم

ويأتي الأهلي في المركز الحادي عشر قبل مباراة اليوم برصيد 18 نقطة من 9 مباريات، وجاء زد في المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 16 مباراة.