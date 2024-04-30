عودة ميتروفيتش.. تشكيل الهلال أمام الاتحاد في كأس خادم الحرمين

كشف البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لـ الهلال، عن تشكيل فريقه لمواجهة اتحاد جدة، في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023-2024.

موعد مباراة الهلال أمام الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الهلال أمام الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية معقل فريق "النمور".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة SSC SPORTS 1، شاهد VIP.

تشكيل الهلال أمام الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين

أما عن تشكيل الهلال أمام الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين، فشهد مشاركة الصربي ألكسندر ميتروفيتش بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل الهلال أمام الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: روبين نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - مالكوم أوليفيرا

خط الهجوم: ميشايل - ناصر الدوسري- ألكسندر ميتروفيتش

ويجلس على مقاعد بدلاء الهلال كلًا من:

محمد العويس - حسان تمبكتي - جحفلي - محمد البريك - سلمان الفرج - محمد كنو - الحمدان - صالح الشهري.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لدور النهائي، لمواجهة المنتصر من مباراة النصر ضد الخليج، والتي ستُقام غدًا الأربعاء.

جدير بالذكر أن حال تأهل الاتحاد إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، سيضمن المشاركة في كأس السوبر السعودي بالصين في أغسطس المقبل، رفقة فريقي الهلال والنصر.