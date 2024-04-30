الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

لاعب مغمور في هولندا.. مَن هو آرني سلوت مدرب ليفربول القادم؟

آرني سلوت
آرني سلوت

استقر نادي ليفربول الإنجليزي على تعيين الهولندي آرني سلوت مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، خلفًا للألماني يورجن كلوب، بدءًا من الموسم الجديد.

وبحسب تقارير صحفية، فإن ليفربول توصل لاتفاق مع فينورد الهولندي للتعاقد مع مدربه سلوت، لتدريب "الريدز".

وسيخلف سلوت، الألماني كلوب، الذي أعلن رحيله عن ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

ويرغب كثير من المتابعين في معرفة من هو آرني سلوت مدرب ليفربول، الذي سيتولى تدريب محترفنا وقائد منتخب مصر، محمد صلاح بدءًا من الموسم المقبل وفي هذا التقرير نستعرض بعض المعلومات عن آرني سلوت مدرب ليفربول القادم.

مَن هو آرني سلوت؟

آرني مارتين سلوت، ولد يوم 17 سبتمبر 1978، وبدأ مسيرته كلاعب كرة قدم، لكن مسيرته الكروية كلاعب لم تكن ناجحة.

-بدأ مسيرته الكروية عام 1995 مع فريق زفوله، ثم بريدا، ثم سبارتا رودتردام قبل العودة لزفوله وإنهاء مسيرته هناك عام 2013، مسيرة كانت متواضعة اقتصرت على اللعب في الدوري الهولندي، كما أنه لم يتمكن من تمثيل منتخب "الطواحين".

بعد اعتزاله، توجه سلوت لعالم التدريب والبداية كانت مع كامبور في عام 2016 بتعيينه مدرب بصفة مؤقتة بعدما عمل كمدرب مساعد، ليقودهم لتحقيق المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية الهولندي، كما وصل معهم إلى نصف نهائي كأس كأس هولندا للمرة الأولى في تاريخ النادي، مقصيًا أياكس في مفاجأة كبرى، قبل الخسارة من ألكمار.

وغادر سلوت كامبور في صيف 2017، لينضم كمساعد في الجهاز الفني لـ ألكمار، قبل أن يتم تعيينه مدربًا فنيًا للفريق في موسم 2019-2020، وقادهم لاحتلال المركز الثاني في الدوري الهولندي في الموسم الذي لم يكتمل.

رحلة سلوت كانت قصيرة في ألكمار، ليتم اتفاقه على تدريب فينورد بداية من موسم 2021-2022، ومعهم بدأ مجده التدريبي الحقيقي، فقي أول مواسمه قادهم لنهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ومن ثم في الموسم الذي يليه تحقيق بطولتي الدوري الهولندي وكأس هولندا.

مع فينورد، قاد سلوت الفريق في 147 مباراة، محققًا الانتصار في 95 مباراة، والتعادل في 29 مواجهة، ومن ثم الهزيمة في 23 لقاء، كما سجل فريقه 332 هدفًا، وتلقت شباكهم 148 هدف.

نادي ليفربول الإنجليزي الهولندي آرني سلوت

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