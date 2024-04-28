الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

انسحاب اتحاد العاصمة وتأهل نهضة بركان لنهائي كأس الكونفدرالية

نهضة بركان
نهضة بركان

انسحب فريق اتحاد العاصمة الجزائري من خوض مباراته أمام نهضة بركان المغربي، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ورفض نادي اتحاد العاصمة الجزائري النزول إلى أرضية الملعب لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وغادر لاعبو اتحاد العاصمة ملعب المباراة، حيث توجهوا لحافلتهم من أجل العودة لمقر إقامتهم في المغرب قبل العودة لبلدهم الجزائر.

بذلك ضمن فريق نهضة بركان المغربي التأهل إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، لمواجهة الزمالك.

وأكد مراسل قناة "بي إن سبورتس"، أن لاعبو اتحاد العاصمة الجزائري قد رفضوا إجراء عمليات الإحماء ولم يتفقدوا أرضية 

وتكرر نفس سيناريو مباراة الذهاب التي كان من المقرر إقامتها في نفس التوقيت الأسبوع الماضي على ملعب "5 جويلية" قبل أن يتم إلغاء المباراة واعتبار نهضة بركان فائزًا بثلاثية نظيفة بقرار من كاف، بسبب تعذر إقامة المباراة، بعد احتجاز السلطات الجزائرية قمصان نهضة بركان، نظرا لتضمنها خريطة للمغرب تعتبرها الجزائر مخالفة لقوانينها.

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3 قرارات رسمية من الاتحاد الإفريقي بشأن أزمة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة في الذهاب

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانًا رسميًا، أعلن خلاله عن اتخاذه 3 قرارات رسمية بشأن مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان، وذلك على النحو التالي:

1- معاقبة فريق اتحاد العاصمة واعتباره خاسرًا لقاء الذهاب بنتيجة (3-0).

2- إحالة القضية إلى المجلس التأديبي لفرض عقوبات إضافية محتملة.

3- ستقام مباراة الإياب بين نهضة بركان واتحاد الجزائر على ملعب "البلدي لبركان" يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024.

كانت أزمة قد نشبت بين ناديي اتحاد العاصمة ونهضة بركان، على خلفية منع السلطات الجزائرية دخول قمصان الفريق المغربي، التي تحمل خريطة المملكة المغربية (التي تتضمن منطقة الصحراء المغربية المتنازع عليها).

وطالب «كاف» بالإفراج عن قمصان الفريق المغربي، الأمر الذي رفضته السلطات الجزائرية، ليرفض نهضة بركان خوض المباراة أمام اتحاد العاصمة، على استاد "5 يوليو" بالجزائر، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والبقاء في غرفة تغيير الملابس، ليُقرر طاقم التحكيم إلغاء المباراة.

اتحاد العاصمة نهضة بركان كاس الكونفدرالية المغرب الجزائر

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