الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مباراة ريال مدريد
مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

يرغب كثير من المتابعين في معرفة موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، حيث يلتقي الفريقان في ذهاب نصف النهائي.

ويصطدم ريال مدريد الإسباني بمضيفه بايرن ميونخ الألماني، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن أقصيا مانشستر سيتي وأرسنال الإنجليزيين في دور الربع.

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أما عن موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري بألمانيا.

وفي مواجهة نصف النهائي الأخرى بدوري أبطال أوروبا، يلعب باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بوروسيا دورتموند الألماني، غدًا الأربعاء، حيث يتأهل الفائزان من طرفي ذلك الدور إلى المباراة النهائية في الأول من يونيو المقبل، على ملعب ويمبلي الشهير بالعاصمة البريطانية “لندن”.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد 

أما عن القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فتُنقل المباراة تليفزيونيًا على شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية، الناقل الحصري لمباريات البطولة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD، على أن يسبقها استوديو تحليلي.

وأسندت الشبكة القطرية مهمة التعليق على أحداث المباراة، للمعلق التونسي عصام الشوالي على القناة الصوتية الأولى، والعماني خليل البلوشي على القناة الصوتية الثانية.

موعد مباراة الإياب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ 

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 مايو على استاد “سانتياجو برنابيو” معقل فريق ريال مدريد الإسباني، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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