الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حجازى أساسيًا.. تشكيل الاتحاد أمام الهلال فى كأس خادم الحرمين

أحمد حجازي
أحمد حجازي

كشف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للاتحاد عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الهلال في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين موسم 2023 - 2024.

موعد مباراة الاتحاد أمام الهلال في كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الاتحاد أمام الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية معقل فريق "النمور".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة SSC SPORTS 1، شاهد VIP.

تشكيل الاتحاد أمام الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين

أما عن تشكيل الاتحاد أمام الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين، فشهد البدء بالمحترف المصري أحمد حجازي أساسيًا لقيادة خط الدفاع.

وجاء تشكيل الاتحاد أمام الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين كالآتي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي - سعد آل موسى - حسن كادش - فواز الصقور.

خط الوسط: عوض الناشري - فيصل الغامدي - نجولو كانتي.

خط الهجوم: مروان الصحفي - أحمد الغامدي - عبدالرزاق حمد الله.

تشكيل الهلال أمام الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين

أما عن تشكيل الهلال أمام الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين، فشهد مشاركة الصربي ألكسندر ميتروفيتش بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل الهلال أمام الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبين نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - مالكوم أوليفيرا.

خط الهجوم: ميشايل - ناصر الدوسري- ألكسندر ميتروفيتش.

ويجلس على مقاعد بدلاء الهلال كل من:

محمد العويس - حسان تمبكتي - جحفلي - محمد البريك - سلمان الفرج - محمد كنو - الحمدان - صالح الشهري.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لدور النهائي، لمواجهة المنتصر من مباراة النصر ضد الخليج، والتي ستُقام غدًا الأربعاء.

جدير بالذكر أن حال تأهل الاتحاد إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، سيضمن المشاركة في كأس السوبر السعودي بالصين في أغسطس المقبل، رفقة فريقي الهلال والنصر.

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