تقارير: أهلى جدة مهتم بالتعاقد مع كيميتش بتوصية من يايسله

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الألماني يوزوا كيميتش متوسط ميدان بايرن ميونخ الألماني مرشح للانتقال لـ أهلي جدة السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد كيميتش مع بايرن ميونخ الألماني بنهاية الموسم المقبل، ويمكنه التوقيع لأي نادٍ مجانًا في شهر يناير المقبل.

وبحسب منصة "الشرق بلومبرج"، فإن الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لـ أهلي جدة، وضع مواطنه كيميتش ضمن خياراته لتدعيم الفريق الموسم المقبل.

وأوضح التقرير، أن كيميتش يُعد أحد أهداف الأهلي التعاقدية الهامة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف عن سر رغبة يايسله في التعاقد مع كيميتش، حيث إنه إضافة لجودته يمكنه اللعب في أكثر من مركز خاصة مركزي الظهير الأيمن ومحور الوسط.

وكانت تقارير قد ربطت أهلي جدة بالاهتمام أيضًا بالتعاقد مع الإنجليزي كايل ووكر ظهير فريق مانشستر سيتي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.