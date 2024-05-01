الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

النصر يُقصي "خليج شريف" ويتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين

النصر
النصر

تأهل النصر إلى نهائي كأس خادم الحرمين لكرة القدم موسم 2023-2024، بانتصاره على ضيفه الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد “الأول بارك” في دور نصف النهائي.

فريق النصر كان البادئ بالتسجيل عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 17 مستغلًا خطأ فادح من سيهيتش حارس الخليج.

وأحرز السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، فيما سجل أيمن يحيى هدفًا تم إلغائه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل في آخر دقائق الشوط الأول.

وعاد رونالدو ليسجل ثاني أهدافه والثالث لـ النصر في الدقيقة 57 من متابعة لتمريرة زميله أيمن يحيى.

وأحرز فواز الطريس هدف الخليج الوحيد في الدقيقة 82، لكنه لم يجنب فريقه الهزيمة وتوديع البطولة.

بذلك ضرب النصر موعدًا مع الهلال في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل الخليج أمام النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين

أما عن تشكيل الخليج أمام النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين، فشهد قيادة المحترف المصري محمد شريف لخط الهجوم والذي شارك في المباراة بالكامل أساسيًا.

وجاء تشكيل الخليج أمام النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين كالآتي:

في حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش

خط الدفاع: محمد خبراني - ليساندرو لوبيز - بيدرو ريبوتشو - خالد ناري

خط الوسط: إيجو روديجير - سعيد آل حمسل - يونج جانج

خط الهجوم: منصور حمزي - فابيو مارتينيز - محمد شريف

تشكيل النصر أمام الخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين

أما عن تشكيل النصر أمام الخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين، فشهد تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا.

وجاء تشكيل النصر أمام الخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين كالآتي:

في حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام - إيميريك لابورت - عبدالإله العمري - أليكس تيليس

خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: أيمن يحيى - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

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