كشف إيدين تيريزيتش المدير الفني لـ بوروسيا دورتموند الألماني، عن تشكيل فريقه لملاقاة ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في تمام العاشرة مساءً على ملعب سجنال أدونا بارك.

تشكيل بوروسيا دورتموند لمباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند لمباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون - ماتس هوملز - نيكو شلوتيربيك - يان ماتسين.

خط الوسط: إيمري تشان - مارسيل سابيتزر- جوليان براندت.

خط الهجوم: كريم أديمي - نيكلاس فولكروج - جادون سانشو.

تشكيل باريس سان جيرمان لمباراة بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

ويقود كيليان مبابي هجوم باريس سان جيرمان في مباراة اليوم.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ثيو هيرنانديز، نونو مينديز.

وسط الملعب: وارين زايري إيمري، فيتينيا، فابيو رويز.

الهجوم: عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، برادلي باركولا

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: كيلور نافاس، أرانو تيناس، ميلان سكرينيار، نوردي موكيلي، مانويل

أوجارتي، كارلوس سولير، دانيلو بييرا، لي كانج إن، جونكالو راموس، راندال كولو مواني.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم من أجل قطع خطوة نحو التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، وبشكل خاص يأمل فريق بروسيا دورتموند في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز يقربهم من التأهل لنهائي دوري الأبطال.

ويتشبث فريق باريس سان جيرمان في فرصة التأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بينما يرغب فريق بروسيا دورتموند في التأهل للمباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ موسم 2012-2013.



وبشكل خاص، يرغب كيليان مبابي في هز شباك بروسيا دورتموند في مباراة اليوم لتحقيق رقم إيجابي في مسيرته بدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج كيليان مبابي لتسجيل هدفين فقط لدخول قائمة أفضل عشر هدافين في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويملك كيليان مبابي 48 هدفًا ويتقاسم المركز الـ13 مع محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وهداف فريق ليفربول الانجليزي برصيد 48 هدفًا.

ويسبق مبابي في الترتيب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان السابق، والأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو، لاعب ريال مدريد السابق، برصيد 49 هدفًا لكل منهما.

وفي حالة تسجيل مبابي هدفين بالنسخة الحالية من البطولة لمعادلة رقم فيليبو إنزاجي، مهاجم ميلان السابق، وصاحب المركز العاشر في الترتيب برصيد 50 هدفًا.