باريس سان جيرمان يعلن إصابة هيرنانديز بتمزق في الرباط الصليبي

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي إصابة لوكاس هيرنانديز، مدافع الفريق، بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وتعرض لوكاس هيرنانديز للإصابة أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد بروسيا دورتموند بذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز بروسيا دورتموند بهدف دون رد.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله إصابة لوكاس هيرنانديز بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

ويلعب لوكاس هيرنانديز ضمن صفوف باريس سان جيرمان منذ مطلع الموسم الجاري، بعد انتقاله من فريق بايرن ميونخ.



وأكد النادي في بيانه أن اللاعب خضع لأشعة بالرنين صباح اليوم، وأكدت تشخيص الجهاز الطبي للنادي الذي صدر أمس الأربعاء.

وشارك لوكاس هيرنانديز في 41 مباراة بقميص باريس سان جيرمان منذ انطلاق الموسم الجاري، وسجل هدفين وصنع مثلهما لزملائه في الفريق.

وأفاد البيان أن لوكاس هيرنانديز سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة.

وخرج هيرنانديز من ملعب مباراة فريقه ضد بروسيا دورتموند بالأمس في الدقيقة 42 وشارك بدلًا منه لوكاس بيرالدو.

وبدأ لوكاس هيرنانديز مسيرته ضمن صفوف فريق رايو ماخاداوندا، وانضم منه لشباب أتلتيكو مدريد في صيف 2007 بصفقة انتقال حر، ثم انضم لفريق تحت 17 عامًا في صيف 2011 ومنه إلى فريق تحت 19 عامًا في صيف 2012، وبعدها صعد لفريق الرديف في صيف 2014، ثم صعد للفريق الأول بالنادي في صيف 2015 وقضى 4 سنوات بالنادي ثم انتقل لفريق بايرن ميونخ الألماني في صيف 2019، ولعب مع الفريق 4 مواسم قبل أن ينتقل لباريس سان جيرمان مطلع الموسم الجاري.

ومثل لوكاس هيرنانديز المنتخب الفرنسي في مختلف المراحل العمرية بالشباب قبل أن يصعد لتمثيل المنتخب الأول ويشارك بقميصه لأول مرة في 23 مارس 2018، ومنذ ذلك الحين لعب 37 مباراة وصنع 5 أهداف.