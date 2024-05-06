الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

«عودة الملك».. الصحف الإنجليزية تتغنى بـ«صلاح» بعد تألقه أمام توتنهام

صلاح
صلاح

عاد نجمنا المصرى محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، للتألق من جديد، بعد تسجيله هدفًا وصناعة آخر فى مرمى توتنهام هوتسبير، ليسهم فى فوز «الريدز» بنتيجة ٤-٢، فى الجولة ٣٦ من بطولة الدورى الإنجليزى.

وأشاد يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، بأداء محمد صلاح، قائلًا: «لقد كان محمد صلاح رائعًا للغاية.. لعب مباراة جيدة.. كنت سعيدًا من أجله.. لقد أظهر ما هو قادر عليه حقًا».

وحصد «مو» جائزة «رجل المباراة» بعد مساهمته بهدفين فى رباعية ليفربول، ليرفع رصيده التهديفى فى مرمى توتنهام إلى ٩ أهداف، ويصبح الهداف التاريخى لمواجهات الفريقين، متجاوزًا الرقم القياسى الذى يحمله روجر هانت، والسير كينى دالجليش، وإيان راش بـ٨ أهداف.

كذلك أصبح «صلاح» أول لاعب فى تاريخ الدورى الإنجليزى يصل إلى ١٠ أهداف و١٠ «أسيستات» فأكثر، لمدة ٣ مواسم متتالية، كما تعد هذه المرة السادسة التى يسجل فيها ٢٥ هدفًا فأكثر، من أصل ٧ مواسم مع ليفربول.

وتغنّت الصحف البريطانية بأداء محمد صلاح، بداية من صحيفة «صن» التى كتبت: «محمد صلاح يعود للتوهج من جديد.. توتنهام يفشل أمام ليفربول بعد تألق مو ورفاقه.. محمد صلاح سجل هدفًا وصنع آخر، ليصبح أفضل هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز فى السنوات السبع الماضية».

فيما خرجت صحيفة «ذا جارديان» بعنوان «عودة محمد صلاح للتألق»، مضيفة: «ظهر صلاح فى التشكيل الأساسى، ومنح ليفربول الانتصار والقوة فى أرضية الملعب.. سجله المميز يثبت أن ما يقدمه فى الدورى الإنجليزى يظهر افتقاد ليفربول له فى حال قرر الرحيل عن صفوف الفريق».

بينما جاءت صحيفة «ميرور» بعنوان: «عودة الملك»، مضيفة: «محمد صلاح يسجل هدفًا ويصنع آخر أمام توتنهام، ليواصل كتابة التاريخ للموسم السابع على التوالى».

ولم تختلف صحيفة «ديلى ميل» عن البقية، ومنحت محمد صلاح تقييمًا ٩ من ١٠، كأفضل لاعبى ليفربول فى مباراة توتنهام، مضيفة: «محمد صلاح يمنح ليفربول ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على توتنهام برباعية مقابل هدفين».

 

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