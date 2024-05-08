ريال مدريد والبايرن.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-5-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-5-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

• مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين المصري

- مباراة بروكسي ضد غزل المحلة: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة لافيينا ضد طنطا: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة حرس الحدود ضد القناة: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة وادي دجلة ضد راية: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

- مباراة ريال مدريد الإسباني ضد بايرن ميونخ الألماني: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

• مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

- مباراة كلوب بروج البلجيكي ضد فيورنتينا الإيطالي: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

• مواعيد مباريات اليوم في كأس تركيا

- مباراة فاتح قرا جمرك ضد طرابزون: في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في كأس قطر

- مباراة الغرافة ضد الأهلي: في الساعة الخامسة والربع مساءً.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بلدية المحلة في دوري نايل

يلتقي فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره بلدية المحلة، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات بطولة دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام نهضة بركان في كأس الكونفدرالية

يستعد فريق الزمالك الأول، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.