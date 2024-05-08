موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، في إياب الدور نصف النهائي من التشامبيونزليج.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تُذاع مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

ويسعى فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل خطف بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويدخل ريال مدريد مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في حسم لقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه، ليتحول تركيز الفريق بأكمله على حسم التأهل لنهائي أبطال أوروبا.

في المقابل، يرغب فريق بايرن ميونخ، بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل، في تحقيق نتيجة إيجابية أيضًا، من أجل خطف بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا وإقصاء ريال مدريد من المسابقة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "أليانز أرينا" في ألمانيا، كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

حكم مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ويدير المباراة تحكيميًا البولندي سيمون مارشينياك، ويعاونه مواطنيه توماس ليستكيويتش، وآدم كوبسيك، فيما يتولى السلوفاكي إيفان كروزلياك مسئولية الحكم الرابع.

ويدير البولندي توماس كوياتوسكي غرفة تقنية الفيديو VAR في مباراة اليوم، ويعاونه مواطنه بارتوس فرانكوسكي.