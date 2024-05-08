في أول موسم له.. تتويج بالمر بجائزة الأفضل في تشيلسي

توج كول بالمر لاعب تشيلسي، بجائزتي الأفضل خلال الموسم الحالي مع الفريق وذلك في أول مواسمه مع النادي الإنجليزي.

وتمكن بالمر من التتويج بجائزتي لاعب الموسم مع البلوز من النادي وبتصويت اللاعبين، بعد موسم خرافي يقدمه على رغم تراجع البلوز.

خاض كول بالمر 45 مباراة مع تشيلسي بكافة المسابقات خلال الموسم الجاري 2023-2024، وأحرز 26 هدفًا وصنع 13 هدفًا.

وكان بالمر انتقل الصيف الماضي إلى تشيلسي في صفقة كبيرة قدرت بـ 50 مليون يورو قادمًا من مانشستر سيتي.

وينافس صاحب الـ22 عامًا على جائزة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني بـ 21 هدفًا خلف إيرلينج هالاند بـ 25 هدفًا.

ويستعد تشيلسي للخروج بموسم صفري تحت قيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، حيث خسر المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي للموسم السابع على التوالي بعد أن توج بالبطولة أخر مرة مع أنطونيو كونتي في موسم 2016-2017.