الأربعاء 08 مايو 2024
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رياضة

"البلوشي" يكشف سبب انقطاع صوت عصام الشوالي بمباراة باريس ودورتموند

خليل البلوشي وعصام
خليل البلوشي وعصام الشوالي

أثار المعلق التونسي عصام الشوالي جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، بعدما اختفى بشكل مفاجئ أثناء تعليقه على مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وتولى "الشوالي" مهمة التعليق على أحداث مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في دوري الأبطال، والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، وانتهت بفوز الفريق الألماني بهدف نظيف.

وأثناء التعليق على المباراة، انقطع صوت "الشوالي" بشكل مفاجئ خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، وتحديدًا الدقيقة 86، ومن ثم تفاجأ المشاهدون بظهور صوت المعلق العماني خليل البلوشي بدلًا منه، قبل أن يعود الأول من جديد بصورة طبيعية، وانسحب "البلوشي" في هدوء، دون أي تعليق من الثنائي عن سبب هذا التبديل الغريب.

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البلوشي يكشف سر اختفاء الشوالي المفاجئ

وبناءً عليه، زعم البعض أن عصام الشوالي تعرّض لوعكة صحية مفاجئة، ولكن فور ظهوره مجددًا، تبددت هذه المزاعم على الفور.

وكشف خليل البلوشي خلال مقطع فيديو، أن سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار على العاصمة القطرية "الدوحة"، تسبب في التأثير على أجهزة الصوت الناقلة لتعليق زميله التونسي عصام الشوالي ومن ثم انقطاع التعليق.

يذكر أن المعلق خليل البلوشي قد كتب عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، صباح اليوم الأربعاء، أنه يتواجد في القاهرة في زيارة عمل سريعة، مُشيرًا إلى أن مصر من أفضل وجهات السفر بالنسبة له؛ نظرًا لجمالها.

ونجح فريق بروسيا دورتموند في تحقيق المفاجأة وإقصاء باريس سان جيرمان والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، في انتظار الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

ويستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره بايرن ميونخ الألماني على ملعب "سانتياجو برنابيو"، اليوم الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

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