للمرة الثالثة في تاريخه، تمكن بروسيا دورتموند الألماني من الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا لينتظر الفائز من ريال مدريد وبايرن ميونخ في نهائي ويمبلي.

دورتموند يمتلك في جعبته لقب وحيد لدوري أبطال أوروبا، في نسخة 1996-1997 بعدما توج باللقب على حساب يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 3-1.

ووصل دورتموند للنهائي القاري لأول مرة منذ 12 عامًا وبالتحديد بعدما ضرب موعدًا مع الغريم بايرن في نهائي 2012-2013 وخسره بهدفين لهدف.

بلغة الأرقام.. هل يضمن منافس دورتموند الفوز بدوري الأبطال؟

إذا واجه دورتموند ريال مدريد فإنه سيكون اللقاء رقم 15 بين الفريقين في تاريخ مواجهتما بدوري أبطال أوروبا، حيث يتفوق الميرنجي في 14 لقاء ماضي بواقع 6 انتصارات مقابل 3 للأصفر وتعادلات في 5 مواجهات.

وتواجه دورتموند مع الريال في 6 مباريات بالأدوار الإقصائية حيث فاز في 2 وخسر 3 وتعادل في لقاء وحيد ولم يتواجها مطلقًا في نهائي الأبطال.

أما غريمه التقليدي بايرن ميونخ فعرف مواجهته بالأبطال 3 مرات فقط، فاز في لقاء وخسر لقاء وتعادل في لقاء وحيد.

حيث تواجها لأول مرة في ربع نهائي نسخة 1997 حيث تعادلا ذهابًا قبل أن يفوز دورتموند إيابًا بهدف نظيف.

بينما كانت المرة الثانية في نهائي نسخة 2012-2013 والذي توج فيها بايرن على حساب الغريم دورتموند بهدفين لهدف.