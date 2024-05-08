آخر تطورات مستقبل رافينيا مع برشلونة في الصيف

ما يزال الحديث مستمرًا بشأن مصير النجم البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة الإسباني، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم رافينيا باحتمالية الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف، في ظل اهتمام الدوري السعودي بالحصول على خدماته، بجانب بعض الأندية الإنجليزية.

آخر تطورات مستقبل رافينيا مع برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يريد التخلص من رافينيا، من أجل الاستفادة منه ماديًا لتمويل صفقات جديدة، بجانب توفير راتبه.

وأضافت الصحيفة، أن موقف برشلونة دفع العديد من الوكلاء، ومن بينهم بيني زهافي، للتحدث مع رافينيا من أجل حسم مستقبله.

ولكن رافينيا قرر نهائيًا عدم التعاقد مع أي وكيل قبل سوق الانتقالات الصيفية، الأمر الذي يعني أنه فقط مَنْ يُحدد العروض المناسبة أو المفاوضات حتى مع برشلونة، وذلك في حالة رغبة النادي بتجديد عقده.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة برشلونة تلقت عرضًا من الدوري السعودي لضم رافينيا، يبلغ قيمته 80 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيّرات، ولكن حتى الآن لم يتم مناقشة الأمر بشكل رسمي.

ونوّهت الصحيفة، بأن ديكو المدير التنفيذي لبرشلونة، والمدرب تشافي، يدركان جيدًا أن رافينيا لا ينوي الرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستضيف فريق برشلونة نظيره ريال سوسييداد، على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني، يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، خلف جيرونا صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط، وريال مدريد المتصدر برصيد 87 نقطة، والذي توّج باللقب هذا الموسم.