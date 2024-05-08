الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

آخر تطورات مستقبل رافينيا مع برشلونة في الصيف

رافينيا
رافينيا

ما يزال الحديث مستمرًا بشأن مصير النجم البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة الإسباني، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم رافينيا باحتمالية الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف، في ظل اهتمام الدوري السعودي بالحصول على خدماته، بجانب بعض الأندية الإنجليزية.

آخر تطورات مستقبل رافينيا مع برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يريد التخلص من رافينيا، من أجل الاستفادة منه ماديًا لتمويل صفقات جديدة، بجانب توفير راتبه.

وأضافت الصحيفة، أن موقف برشلونة دفع العديد من الوكلاء، ومن بينهم بيني زهافي، للتحدث مع رافينيا من أجل حسم مستقبله.

ولكن رافينيا قرر نهائيًا عدم التعاقد مع أي وكيل قبل سوق الانتقالات الصيفية، الأمر الذي يعني أنه فقط مَنْ يُحدد العروض المناسبة أو المفاوضات حتى مع برشلونة، وذلك في حالة رغبة النادي بتجديد عقده.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة برشلونة تلقت عرضًا من الدوري السعودي لضم رافينيا، يبلغ قيمته 80 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيّرات، ولكن حتى الآن لم يتم مناقشة الأمر بشكل رسمي.

ونوّهت الصحيفة، بأن ديكو المدير التنفيذي لبرشلونة، والمدرب تشافي، يدركان جيدًا أن رافينيا لا ينوي الرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف.

txt

حكيم زياش يحسم موقفه النهائي بشأن العودة إلى تشيلسي

txt

كفة متوازنة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ قبل قمة دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستضيف فريق برشلونة نظيره ريال سوسييداد، على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني، يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، خلف جيرونا صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط، وريال مدريد المتصدر برصيد 87 نقطة، والذي توّج باللقب هذا الموسم.

رافينيا برشلونة الدوري السعودي الميركاتو الصيفي الدوري الاسباني تشافي

مواد متعلقة

حكيم زياش يحسم موقفه النهائي بشأن العودة إلى تشيلسي

موقف جوشوا كيميتش من الانضمام إلى برشلونة

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

"البلوشى" يكشف سبب انقطاع صوت عصام الشوالى بمباراة باريس ودورتموند

تشكيل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ المتوقع اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024

ريال مدريد والبايرن.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-5-2024 والقنوات الناقلة

كفة متوازنة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ قبل قمة دوري أبطال أوروبا

«عودة الملك».. الصحف الإنجليزية تتغنى بـ«صلاح» بعد تألقه أمام توتنهام

الأكثر قراءة

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

القاهرة الإخبارية: اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة فى مجمع الشفاء الطبى

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

رسميًا.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في جميع المحافظات

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الابتدائية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة