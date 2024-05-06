فان دايك يتحدث عن مستقبله مع ليفربول

قال فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول إنه سيكون جزءا من التغيير الكبير الذي سيحدث للفريق عندما يرحل يورجن كلوب عن تدريبه في وقت لاحق من هذا الشهر.

و يتبقى عام واحد في عقد المدافع الهولندي الدولي مع ليفربول، وبالتأكيد سيكون هناك حالة من الاضطراب الكبير بعد انتهاء ولاية كلوب التي استمرت قرابة التسع سنوات.

ولكن فان دايك قال إنه سعيد في النادي، الذي سيدخل في حقبة جديدة ستكون تحت قيادة مواطنه أرني سلوت، مدرب فينوورد الهولندي.

وقال اللاعب الهولندي عقب الفوز على توتنهام 4-2: التركيز حاليا على آخر مباراتين، وبعدها سيركز النادي على من سيكون المدرب الجديد، وسيكون هناك تغيير وأنا سأكون جزءا منه.

وأضاف: لا يوجد شيء بالنسبة لي لمناقشته، لا توجد أنباء، أعتقد أن النادي مشغول للغاية بمن سيتولى تدريب الفريق، وهذا هو التركيز الرئيسي. مثلما قلت، أنا سعيد هنا، أحب النادي ويمكنك أن ترى هذا أيضا. أصبح بالفعل جزءا كبيرا من حياتي، وهذا كل ما يمكنني قوله.

ورغم التوصل لاتفاق مع فينوورد قبل أسبوع، لا يستعجل ليفربول القيام بالإعلان الرسمي بشأن تولي سلوت تدريب الفريق، حيث تتصاعد المشاعر المحيطة برحيل كلوب مع اقتراب المباراة الختامية على ملعب أنفيلد ضد وولفرهامبتون.