الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

نهائى الكونفدرالية.. نهضة بركان يتقدم على الزمالك بهدفين فى الشوط الأول

الزمالك ونهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان

انتهى الشوط الأول من مباراة نهضة بركان والزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية بتأخر الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

سجل هدفي نهضة بركان يوسوفا دايو في الدقيقة 13 من ركلة جزاء وعادل تحيف من ضربة رأسية في الدقيقة 32.

وضغط الفريق المغربي من بداية المباراة، وشهدت الدقيقة 5 ركلة ركنية أولى لنهضة بركان على يسار مرمى الزمالك، نفذها الموساوي حمزة بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، حيث تهيأت بصعوبة أمام أقدام يوسف الفحلي الذي سدد بشكل مباشر أعلى العارضة العلوية للمرمى.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح نهضة بركان بعد العودة لتقنية الفيديو عقب عرقلة ليوسف الفحلي داخل منطقة الجزاء من المدافع حسام عبد المجيد.

سجل يوسوفا دايو هدف التقدم في الدقيقة 13 من ركلة جزاء سددها أرضية زاحفة في منتصف المرمى.

ركلة حرة مباشرة لنهضة بركان في وسط ملعب الزمالك من جهة اليسار، نفذها محمد المرابط بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء لكنها مرت دون خطورة على المرمى.

محاولة هجومية لنهضة بركان بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

في الدقيقة 27 ركلة حرة مباشرة لنهضة بركان في وسط ملعب الزمالك من جهة اليسار، نفذها محمد المرابط بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

ونجح فريق نهضة بركان المغربي في إضافة الهدف الثاني أمام الزمالك.

جاء الهدف الثاني في الدقيقة 32 عن طريق عادل تحيف بعد ركلة ركنية نفذها محمد المرابط بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها عادل تحيف برأسية وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ركلة ركنية للزمالك على يسار مرمى نهضة بركان، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت دون خطورة على المرمى.

في الدقيقة 43 محاولة هجومية خطيرة للزمالك بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد فتوح إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها سيف الدين الجزيري برأسية تصدى لها الحارس حمزة حمياني ببراعة وأنقذ مرماه.

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