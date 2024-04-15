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رياضة

على معلول هداف الأهلى الأول فى مباريات القمة أمام الزمالك

علي معلول
علي معلول

يضم فريق الأهلي تسعة لاعبين سجلوا أهدافا في مباريات القمة أمام الزمالك من بينهم لاعبين سجلا بقميصي الفريقين وهما محمود كهربا وإمام عاشور وسيتواجد أربعة من هؤلاء اللاعبين في قائمة الفريقين في مباراة القمة 127 مساء اليوم بينما يغيب خمسة لاعبين وهم حسين الشحات والمالي أليو ديانج وياسر إبراهيم وإمام عاشور وكريم فؤاد.

ويتصدر التونسي علي معلول قائمة هدافي الجيل الحالي من لاعبي الأهلي في مباريات القمة برصيد أربعة أهداف بدأها بهدف يوم 28 يوليو 2019 ثم سجل هدفين من ركلتي جزاء في الدوري يوم 5 نوفمبر 2020 وأحرز هدفا في الدوري يوم 13 يوليو 2023.

وسجل حسين الشحات ثلاثة أهداف بدأها بهدف في السوبر المصري يوم 20 سبتمبر 2019 وسجل هدفين في الدوري يوم 13 يوليو 2023.

وتساوى محمود كهربا ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور في رصيد هدفين وسجل أفشة الهدف الأول يوم 27 نوفمبر 2020 في نهائي دوري أبطال أفريقيا وسجل الهدف الثاني في نهائي كأس مصر يوم 8 مارس 2024.

وفي المقابل كان هدف محمود كهربا الأول بفانلة الزمالك يوم 15 أكتوبر 2015 في مباراة السوبر المصري وكان الهدف الثاني بالفانلة الحمراء يوم 21 يناير 2023 في الدوري.

وكان هدف إمام عاشور الأول بقميص الزمالك في نهائي كأس مصر يوم 21 يوليو 2022 وهدفه الثاني بقميص الأهلي في نهائي كأس مصر يوم 8 مارس 2024، وتساوى أليوديانج وياسر إبراهيم وعمرو السولية وكريم فؤاد.

وسجل ياسر إبراهيم هدفه يوم 22 أغسطس 2020 في الدوري وسجل عمرو السولية هدفه في الدوري يوم 27 نوفمبر 2020 وسجل أليو ديانج هدفه في الدوري يوم 5 نوفمبر 2021 وسجل كريم فؤاد هدفه يوم 28 أكتوبر 2022 في السوبر المصري.

مباراة القمة 127 هدافو الأهلي في مباريات القمة على معلول حسين الشحات محمد مجدي أفشة

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