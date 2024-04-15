4 نجوم على موعد مع التألق فى قمة الأهلى والزمالك بالدورى

ينتظر العديد من اللاعبين، المشاركة في قمة الأهلي والزمالك، التي تعتبر مباراة الفرصة للعديد من اللاعبين للتألق فيها حيث يسعى 4 لاعبين تألقوا خلال الفترة الماضية مع الأحمر والأبيض للظهور بقوة في لقاء الليلة على ستاد القاهرة في القمة 127 بين القطبين.

البداية مع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي والمرشح بنسبة كبيرة لقيادة هجوم الأحمر في لقاء القمة والذي قد يظهر لأول مرة أمام الزمالك بعدما غاب عن قمة نهائي كأس مصر للإصابة، وقدم الدولي الفلسطيني مباراة جيدة أمام زد منذ دخوله كبديل وتمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة بالمباراة، ولعب أبو علي مع الأهلي 5 لقاءات حتى الآن وسجل 3 أهداف بمعدل هدف كل 38 دقيقة لصاحب الـ 25 عامًا حيث سجل ثنائية في أول ظهور له مع الشياطين في لقاء بلدية المحلة بالدوري.

وسام أبو علي

اللاعب الثاني هو المغربي رضا سليم والذي تألق في الفترة الماضية وخاصًة بعد غياب حسين الشحات وبيرسي تاو للإصابة، حيث أصبح يعول عليه المدرب السويسري مارسيل كولر في التشكيل الأساسي للأحمر في مركز الجناح الأيمن والأيسر بالتناوب مع طاهر محمد طاهر حيث يستعد رضا للظهور الأول في لقاءات القمة بعدما غاب عن قمة نهائي كأس مصر في السعودية بسبب الإصابة، رضا سليم شارك مع الأهلي في 15 مباراة بجميع المسابقات وسجل 4 أهداف، لكنه مفتاح الأهلي في المباريات الماضية والذي يشكل خطورة دائما على مرمى المنافس.

رضا سليم



في الناحية الأخرى، سيكون أحمد حمدي واحد من النجوم المنتظر تألقهم في القمة الـ 127 حيث سيلعب لأول مرة لاعب الأبيض الجديد أمام فريقه السابق الأهلي بألوان قميص الغريم بعدما قدم مستوى رائعا في المباريات الماضية أمام فيوتشر والاتحاد مما قد يدفع البرتغالي جوزيه جوميز للبدء به أمام فريقه السابق حيث سبق ولعب حمدي أمام الأحمر في لقاءين بقميص الجونة وخسرهما، وشارك حمدي هذا الموسم مع الزمالك في 5 لقاءات وسجل هدف وحيد وقد يسجل ظهوره في سنة أولى قمة الليلة بعدما جلس على مقاعد البدلاء في لقاء نهائي كأس مصر.

أحمد حمدي

بينما سيكون محمد شحاته هو اللاعب الأخير في صفوف القمة الذي يستعد للتألق مع الأبيض بعد بداية متعثرة في بداية مشواره مع الأبيض واستبعاده لفترة قبل أن يعود ويتألق في لقائي فيوتشر بربع نهائي الكونفيدرالية وكان واحد من أبرز لاعبي الأبيض ليأخذ إشادة كبيرة من الجهاز الفني ونيل ثقة المدرب جوزيه جوميز، حيث شارك في 4 لقاءات هذا الموسم، ومن المنتظر أن يشكل ثنائية قوية في وسط الملعب بجوار نبيل عماد دونجا للسيطرة على وسط ملعب الفريق أمام ثلاثي وسط الأهلي المعتاد في تشكيل المدرب مارسيل كولر، وكان شحاتة خرج من حسابات المدرب جوميز منذ لقاء الإسماعيلي في بداية مشوار الزمالك بالدوري، قبل أن يعود اللاعب ويقدم مستوى ومردودا مميزا في المباريات الماضية جعلته يصبح من العناصر الأساسية في تشكيل المدرب البرتغالي.