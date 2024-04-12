الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ياسمينا العبد تتحدث عن سعادتها بعد نجاح مسلسل "مسار اجباري" (فيديو)

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

عبرت الفنانة الشابة ياسمينا العبد، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "مسار إجباري"، بعد تلقيها عرضًا للمشاركة مع النجمين عصام عمر وأحمد داش.

 وأوضحت ياسمينا، خلال لقائها مع برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية "ON"، أن الدور الذي قُدِم لها كان لذيذًا وأجواء التصوير كانت جميلة، حيث كان زملاؤها يعاملونها كأختهم الصغيرة، وأشارت إلى أن عصام عمر قام بأداء دوره بشكل مميز.

وعبرت ياسمينا عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع مشهد اندماج شقيقها وذهابها للجامعة للدفاع عنها بعد تعرض زميل لها لمحاولة التحرش، وقالت: "عملت مشهد كنت فخورة جدًا عندما اندمجت العائلتين ولجأت إلى إخوتها للدفاع عنها".

وأكدت ياسمينا أن هذا المشهد لاقى تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، نظرًا لكثرة تعرض الفتيات لمثل هذه المواقف، وأعربت عن سعادتها بإعجاب الناس بالمشهد، مشيرة إلى أن لديها ذكريات جميلة في المدرسة حيث كانت تحب الغناء والباليه.

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