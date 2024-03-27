مدرب كرواتيا: "سعداء بالتتويج بكأس عاصمة مصر وتقديم ملعب العاصمة الجديد"

عبر زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، عن سعادته بالتتويج بكأس عاصمة مصر، في احتفالية شهدت تقديم استاد العاصمة الإدارية الجديدة للعالم.

وانتصر منتخب كرواتيا على مصر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الودية ضمن سلسلة فيفا على استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال داليتش في تصريحات لحساب المنتخب الكرواتي على موقع إكس: "كان الأمر جميلًا.. فزنا بالمسابقة، شاركنا في تقديم الملعب الجديد، أداء جيد أمام 80 ألف مشجع قاموا بدعمنا أيضًا، خاصة لوكا مودريتش".

وأضاف: "اللاعبون أظهروا مرة أخرى قوتهم العقلية والشخصية، هذا كل ما يتعلق حوله منتخب كرواتيا".

يُذكر أن أهداف منتخب كرواتيا تعاقب على تسجيلها كل من بيتكوفيتش، فلاسيتش، لوفرو ماير وأندري كراماريتش، ضمن استعدادات رفاق الأسطورة لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، لخوض منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.