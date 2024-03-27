الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب ألمانيا يهزم هولندا 2-1 استعدادًا ليورو 2024

ألمانيا ضد هولندا
ألمانيا ضد هولندا

فاز منتخب ألمانيا على ضيفه هولندا بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية ضمن استعداد المنتخبين لبطولة أمم أوروبا يورو 2024.

وتقدم منتخب هولندا بهدف مبكر سجله جوي فيرمان بعد مرور أربع دقائق فقط، مستفيدا من تمريرة ممفيس ديباي نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

لكن المنتخب الألماني أدرك التعادل سريعا بهدف سجله ماكسيمليان ميتلشتات في الدقيقة 11.

وانتزع منتخب ألمانيا الفوز في الدقيقة 85 بعد ركلة ركنية نفذها توني كروس، وقابلها نيكلاس فولكروج برأسه في الشباك، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو لتؤكد تجاوز الكرة لخط المرمى.

كان المنتخب الألماني فاز على فرنسا بهدفين نظيفين،في مباراة ودية أقيمت يوم السبت الماضي.

ويلعب المنتخب الألماني في المجموعة الأولى بالبطولة التي تُقام على أراضيه، وتضم المجر واسكتلندا وسويسرا.

أما منتخب هولندا فيتواجد في المجموعة الرابعة التي تضم فرنسا والنمسا والمتأهل من المسار الأول بملحق التصفيات.

منتخب المانيا هولندا أمم أوروبا يورو 2024 توني كروس

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