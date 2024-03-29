مباريات الحسم.. ماذا بعد نهاية فترة التوقف الدولي؟

انتهت فترة التوقف الدولي الخاصة بشهر مارس، حيث استعدت المنتخبات بمباريات ودية من أجل التجهيز للاستحقاقات الهامة المقبلة في شهر يونيو المقبل.

انقضت فترة التوقف الدولي، والتي كانت الأخيرة في الموسم الحالي، لينصب التركيز على إنهاء ذلك الموسم بالنسبة للأندية، بعد الدخول في مراحل الحسم.

مباريات قوية تنتظرنا بعد نهاية فترة التوقف الدولي، سواء كان ذلك على الصعيد المحلي، القاري، العربي أو حتى العالمي، حيث سيكون عشاق كرة القدم على مواعيد عدة مع مواجهات ضخمة منتظرة.

وفي هذا التقرير، نستعرض: ماذا ينتظرنا بعد نهاية فترة التوقف الدولي؟

دوري أبطال إفريقيا

تعود بطولة دوري أبطال إفريقيا من جديد، وذلك من خلال بوابة دور ربع النهائي، حيث يطمح ممثل مصر النادي الأهلي في المحافظة على لقبه.

الأهلي سيصطدم بـ سيمبا التنزاني، والبداية ستكون من الليلة بمباراة الذهاب، فيما تنتظرنا مباراة الإياب الأسبوع المقبل في القاهرة.

وفي بقية المباريات، يلعب الترجي الرياضي التونسي ضد آسيك ميموزا الإيفواري، فيما يواجه مازيمبي نظيره بترو أتلتيكو، ويلعب ماميلودي صن داونز ضد يانج أفريكانز

كأس الكونفدرالية

مواجهة هي الأهم تلك التي ستجمع ممثلي الكرة المصرية الزمالك ضد فيوتشر، في ربع نهائي البطولة.

الفريقان يطمحان لإكمال مشوارهما في البطولة أملًا في التتويج بها، لكن القرعة لم تكن رحيمة بهما بعدما وضعتهما في مواجهة بعضهما البعض، حيث تُقام مباراة الذهاب يوم الأحد المقبل.

الدوري المصري

تعود بطولة دوري نايل بعد فترة التوقف الدولي، حيث تُقام مباريات الجولة السابعة عشرة، والبداية يوم الأحد بـ 3 مواجهات بين سيراميكا كليوباترا وزد، الجونة والمقاولون العرب والإسماعيلي وسموحة.

مباريات أوروبية منتظرة

أما في أوروبا، فالإثارة ستكون حاضرة كما جرت العادة، وذلك في آخر مراحل الحسم بالدوريات، حيث يصطدم بايرن ميونخ بنظيره بوروسيا دورتموند في كلاسيكو الدوري الألماني غدًا السبت.

أما في إنجلترا، فيلعب أرسنال متصدر جدول الترتيب أمام مضيفه مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يفرقهما نقطة وحيدة، في نفس اليوم الذي يلتقي خلاله متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو.

كبار الفرق الأوروبية ستتجهز لمباريات ربع نهائي دوري أبطال أوربا، حيث الصدام المرتقب بين مانشستر سيتي وريال مدريد، والقمة بين ارسنال وبايرن ميونخ، والصراع الذي سيجمع برشلونة بـ باريس سان جيرمان.