الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

لا داعى للقلق.. إصابة كامافينجا بالتواء طفيف فى الكاحل

كامافينجا
كامافينجا

كشفت تقارير صحفية، الأربعاء، حالة الفرنسي إدواردو كامافينجا متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني ومدة غيابه.

وتعرض كامافينجا للإصابة في مباراة منتخب فرنسا ضد تشيلي ليغادر على إثرها ملعب المباراة قبل نهاية الشوط الأول.

بحسب صحيفة “آس" الإسبانية، فإن إصابة كامافينجا مجرد التواء بسيط للغاية، حيث تم استبعاد احتمالية وجود إصابة خطيرة.

وأوضح التقرير أن الفحوصات التي خضع لها لاعب الوسط الفرنسي في مقر تدريبات ريال مدريد “الفالديبيباس” الأربعاء، بعد معاناته من بعض الآلام الجسدية مع منتخبه الوطني أثبتت أنه عانى فقط من التواء بسيط في كاحله الأيسر، بل وتم تأكيد تواجده في مباراة الدوري الإسباني ضد أتلتيك بيلباو الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءً.

وأكدت الصحيفة أن كامافينجا سيقوم هذا الخميس بأعمال تعافي وتأهيل محددة مع إخصائيي العلاج الطبيعي، ويوم الجمعة سيتدرب بشكل طبيعي مع بقية زملائه في الفريق.

ومنذ اللحظة الأولى للإصابة تواصل ريال مدريد مع أطباء الاتحاد الفرنسي واللاعب نفسه لمعرفة حجم الإصابة المحتملة بحسب التقرير.

 وغاب كامافينجا عن الفريق هذا الموسم في ثماني مباريات، ستة في الدوري واثنتان في دوري أبطال أوروبا، لكنه وصل في الوقت المناسب للمشاركة في كأس السوبر الإسباني في السعودية بعد تعرضه لإصابة.

ولعب كامافينجا 32 مباراة هذا الموسم مع ريال مدريد حتى الآن، وكان أساسيًا في آخر ثماني مباريات.

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