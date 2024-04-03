بعد هاتريك أبها.. أرقام قياسية بالجملة حققها كريستيانو رونالدو

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر توهجه في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في فوز كاسح على أبها بنتيجة 8-0، مساء الثلاثاء.

وفي شوط واحد أمام أبها سجل رونالدو ثلاثة أهداف "هاتريك" وصنع هدفين، وهو الهاتريك الثاني له على التوالي بعد الثلاثية التي هز بها شباك الطائي في الجولة الماضية.

وعزز رونالدو موقعه في صدارة هدافي دوري روشن برصيد 29 هدفًا كما تصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ11 صناعة ليصبح مساهمًا بـ40 هدفًا في الدوري حتى الآن.

وأصبح صاحب الـ 39 عامًا أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل من ركلة حرة في 20 موسمًا على التوالي.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات أصبح رونالدو أول لاعب يسجّل هدفين من ركلتين حرتين مباشرتين في دوري المحترفين السعودي منذ جلال الداودي مع الرائد أمام الوحدة في 2019.

وبات رونالدو ثاني لاعب يسجل هاتريك من خارج منطقة الجزاء في تاريخ دوري المحترفين بعد ياسر القحطاني مع الهلال أمام هجر في 2016.

ورفع اللاعب البرتغالي رصيده إلى 29 هدفًا في مسابقة الدوري ليبتعد بصدارة هدافي المسابقة موسعًا الفارق إلى سبعة أهداف مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش.