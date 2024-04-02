الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رونالدو يصل للهاتريك رقم 65 فى مسيرته الكروية

رونالدو
رونالدو

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية، خلال لقاء النصر  ضد أبها الذي يقام في دوري روشن السعودي مساء اليوم.

رونالدو تمكن من إحراز "هاتريك" في شوط اللقاء الأول ليسجل الهاتريك الثاني على التوالي، بعد "هاتريك" الطائي الجولة الماضية.

ووصل رونالدو للهاتريك رقم 65 في مسيرته، كما تربع على صدارة ترتيب هدافي دوري روشن برصيد 29 هدفًا.

وتوج قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي للمحترفين عن شهر مارس 2024.

وتألق رونالدو بشكل لافت في الجولات الثلاث السابقة بالدوري السعودي، حيث كان اللاعب الأكثر تسجيلًا وصناعة للأهداف خلال الجولات الثلاث.

وفاز رونالدو بجائزة لاعب الشهر في الدوري السعودي للمرة الرابعة في الموسم الحالي.

ولم يسجل النجم البرتغالي أي أهداف خلال هزيمة النصر أمام ضيفه الرائد 1 -3 في الجولة الثالثة والعشرين، لكنه سجل هدفًا من ضربة جزاء خلال فوز فريقه على الأهلي بهدف دون رد في الجولة الرابعة والعشرين، ثم سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال الفوز الكاسح للنصر على الطائي 5-1 في الجولة الخامسة والعشرين.

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