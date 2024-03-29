الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حسام حسن يطالب بتغيير لون تيشيرت منتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، عن مطالب  حسام حسن، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، للشركة المسئولة عن ملابس المنتخبات الوطنية، بضرورة تصميم تيشيرت جديد للفراعنة باللون الأخضر، مع الإبقاء على التى شيرت الأساسى باللون الأحمر.

ولا يمانع حسام حسن باستمرار التى شيرت الأبيض، لكن هناك صعوبة فى وجود ثلاثة ألوان لـ تى شيرت المنتخب وبالتالى على الأرجح سيتم تغيير اللون الأبيض إلى الأخضر فى حال الاستجابة لمطالب حسام حسن.

ويرى العميد أن معظم البطولات التى تحققت للفراعنة فى على يد الراحل محمود الجوهرى، كانت فى وجود اللون الاخضر على ملابس المنتخب الوطنى وعلى رأسها الفوز ببطولة أمم أفريقيا 1998.

وشدد حسام حسن خلال حديثه مع مسئولى الجبلاية على أن مثل هذه الخطوة تعد بمثابة تكريم لتراث تيشرت منتخب مصر وتاريخه الطويل فى وجود اللون الأخضر الذى يعتبر جزءا لا يتجزأ منه، خاصة وأن آخر ظهور لهذا التى شيرت فى منتخب مصر كان خلال بطولة كوريا الودية عام 1999.

وكان الراحل محمود الجوهرى المدير الفنى الأسبق للفراعنة، دائمًا ما يطلب وجود تيشرت باللون الأخضر مهما كانت الشركة الراعية لمنتخب مصر كبيرة أو صغيرة أو أجنبية أو وطنية.

وكان الجوهرى أكبر مثال على أن المدرب الوطني لابد وأن يكون مقدر قيمة تيشرت منتخب مصر في اختياراته لكل التفاصيل سواء كانت الفنية أو الإدارية أو حتى في لون التيشرت نفسه.

وقاد حسام حسن منتخب مصر فى مباراتين أمام نيزوزيلندا وكرواتيا فى بطولة كأس عاصمة مصر الودية التى أقيمت خلال شهر مارس الجارى، بمشاركة 4 منتخبات هى تونس وكرواتيا ونيوزيلندا بالإضافة لمصر وذلك بعد توليه مسئولية ثيادة الفراعنة.

منتخب مصر حسام حسن الجبلاية أمم أفريقيا محمود الجوهري

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