منتخب الصالات يبدأ مشواره فى بطولة أفريقيا بمواجهة ليبيا.. اليوم

يبدأ منتخب مصر لكرة الصالات مشواره في بطولة أفريقيا التي تستضيفها المغرب في الفترة من 11 إلى 21 أبريل الجاري بمواجهة منتخب ليبيا في الخامسة مساء اليوم في مباراة قمة مبكرة بالمجموعة الثانية.

ويشارك في بطولة إفريقيا للصالات 2024 ثمانية منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين ضمت الأولى المغرب وأنجولا وزامبيا وغانا وضمت المجموعات الثانية منتخبات مصر وليبيا وموريتانيا وناميبيا.

وبدأت منافسات المجموعة الأولى أمس بفوز المغرب على أنجولا وزامبيا على غانا بنتيجة واحدة 5-2.

وشهدت تدريبات منتخب مصر روح معنوية مرتفعة من اللاعبين والجهاز الفنى خاصة بعد ظهور الجميع بمستوى مرضى وحرص محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات ورئيس البعثة على نقل رسالة دعم ومساندة من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام للمنتخب في البطولة لرفع الحالة المعنوية للاعبين قبل مباراة اليوم.

جهاد عرفة المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات اختار 14 لاعبا للمشاركة في بطولة أفريقيا وهم: جمال عبدالناصر ومحمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكري صالح ومصطفى عيد وعبدالرحمن عيد وخالد مارادونا وعصام علاء ومحمد سعيد لبيب ومحمد عبدالحميد كوكي وعلاء عيسى دونجا ومحمد طلعت وعبد الرحمن سيد بودي وخالد وليد وأحمد علي.

جدول مباريات الدور الأول ببطولة إفريقيا للصالات

الخميس 11 أبريل

المغرب × أنجولا 5-2

زامبيا × غانا 5-2

الجمعة 12 أبريل

مصر × ليبيا الخامسة مساء

موريتانيا × ناميبيا الثامنة مساء

السبت 13 أبريل

زامبيا × أنجولا الخامسة مساء

المغرب × غانا الثامنة مساء

الأحد 14 أبريل

مصر × ناميبيا الخامسة مساء

ليبيا × موريتانيا الثامنة مساء

الإثنين 15 أبريل

المغرب × زامبيا الثامنة مساء

أنجولا × غانا الثامنة مساء

الثلاثاء 16 أبريل

مصر × موريتانيا الثامنة مساء

ليبيا × ناميبيا الثامنة مساء.