قصة اللقب العشرين.. كيف توج إنتر بلقب الدوري الإيطالى؟

نجح نادي إنتر ميلان في فض الشراكة مع نظيره إيه سي ميلان في عدد مرات التتويج بلقب بطولة الدوري الإيطالي محققا لقبه العشرين ليصبح الثاني من حيث أكثر الأندية تتويجا باللقب خلف نادي يوفنتوس.

إنتر يفوز على ميلان في الدور الأول والثاني

وتمكن إنتر من استعادة اللقب بعد غياب موسمين عقب فوزه على ميلان بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع الـ33 على ملعب سان سيرو ( جيوزيبي مياتزا ) في مدينة ميلانو.

وبذلك كرر إنتر تغلبه على ميلان إذ فاز عليه أيضا بنتيجة ثقيلة 5 – 1 في الأسبوع الرابع.

كيف توج إنتر بلقب الدوري الإيطالي؟

وبهذا الانتصار رفع إنتر رصيده إلى 86 نقطة ليوسع الفارق مع ميلان الوصيف إلى 17 نقطة، ولم يعد باقيا على نهاية الدوري الإيطالي سوى 5 أسابيع بـ15 نقطة.

وجمعها إنتر من 27 انتصارا منها 13 انتصارا على ملعبه على أندية مونزا، وفيورنتينا، وميلان، وإيه إس روما، وفروسينوني الصاعد حديثا إلى الكالتشيو، وأودينيزي، وليتشي، وهيلاس فيرونا، ويوفنتوس، وساليرنيتانا، وأتلانتا، وجنوى الصاعد حديثا إلى الكالتشيو، وإمبولي، و14 انتصارا خارج ملعبه على أندية كالياري الصاعد حديثا إلى الكالتشيو، وإمبولي، وساليرنيتانا، وتورينو، وأتلانتا، ونابولي، ولاتسيو، ومونزا، وفيورنتينا، وروما، وليتشي، وبولونيا، وأودينيزي، وميلان.

و5 تعادلات كلها إيجابية بواقع 3 تعادلات على ملعبه مع بولونيا، ونابولي، وكالياري، وتعادلين خارج ملعبه مع يوفنتوس، وجنوى.

السقوط أمام ساسولو

في حين لم يتذوق طعم الهزيمة سوى مرة واحدة على ملعبه على يد نادي ساسولو بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع السادس أي صمد إنتر 21 أسبوعا متتاليا دون أن يتكبد أي خسارة.

والمدهش أن ساسولو هذا يطارده شبح الهبوط إلى الدوري الإيطالي الدرجة B إذ يحتل المركز الـ19 قبل الأخير بـ26 نقطة حصدها من 6 انتصارات، و8 تعادلات بينما تلقى 19 هزيمة، وبهذا الرقم هو الثاني من حيث أكثر الأندية تلقيا للهزيمة بعد ساليرنيتانا.

إنتر الأقوى هجوما ودفاعا

سجل إنتر 79 هدفا بمعدل تسجيل 2.4 هدف في المباراة الواحدة، وبهذا المعدل المرتفع هو الأقوى على مستوى الهجوم، وهداف الفريق بل هداف الدوري الإيطالي بشكل عام هو اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بتسجيله 23 هدفا أما شباكه، فلم تستقبل سوى 18 هدفا بمعدل استقبال 0.5 هدف كل مباراة، وبهذا المعدل هو الأقوى على مستوى الدفاع.

إنتر يحصل على كأس السوبر الإيطالي

وهذا هو اللقب الثاني المحلي الذي يحصل عليه إنتر في الموسم الجاري إذ أحرز قبله كأس السوبر الإيطالي بفوزه في المباراة النهائية على نابولي بنتيجة هدف نظيف.

وكان في دور قبل النهائي قد تغلب على لاتسيو بنتيجة 3 أهداف دون رد.

وبذلك استطاع إنتر أن يسيطر على كأس السوبر الإيطالي في السنوات الثلاث الأخيرة محققا لقبه الثامن ليقلص الفارق مع يوفنتوس الأكثر احرازا للقب إلى لقب وحيد.

إنتر يخرج من كأس إيطاليا

على الجانب الآخر فقد إنتر لقبين، اللقب الأول محلي، وهو كأس إيطاليا بخروجه من دور الـ16 على يد بولونيا بخسارته بنتيجة 1 – 2.

إقصاء إنتر من دوري أبطال أوروبا

والآخر قاري، وهو دوري أبطال أوروبا إذ تم اقصاءه أيضا من دور ثمن النهائي على نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بضربات ترجيحية 2 – 3 بعد أن تعادلا في مجموع اللقائين في الذهاب والعودة بنتيجة إيجابية هدفين لمثلهما إذ فاز إنتر بنتيجة هدف دون مقابل في لقاء الذهاب على ملعبه، وخسر بنتيجة 1 – 2 في لقاء العودة على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في مدينة مدريد.

الموسم الحالي من المواسم الجيدة بالنسبة لإنتر إذ حقق فيه 50% من أهدافه.