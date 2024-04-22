أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ميلان في ديربي الغضب، مساء اليوم في قمة الجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي.

ويقود هجوم النيراتزوري في لقاء اليوم لاوتارو مارتينيز ويجاوره ماركوس تورام.

تشكيل الديربي.. لاوتارو وتورام يقودان هجوم إنتر ضد ميلان

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني

خط الوسط: دارميان، باريلا، هاكان، مخيتاريان، دي ماركو

خط الهجوم: تورام، لاوتارو

ويطمح إنتر، لتحقيق الفوز، من أجل حسم لقب «كالتشيو» بشكل رسمي، قبل خمس جولات من عمر المسابقة.

ويحتل ميلان، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة خلف إنتر «المتصدر» برصيد 83 نقطة.

وفى حال فوز الإنتر على ميلان في ديربي الغضب اليوم سيصل النيراتزوري للنقطة رقم 86، ليتسع الفارق مع ميلان إلى 17 نقطة ومع تبقي 5 جولات سيحسم إنتر لقب المسابقة رسميا بصرف النظر عن نتائج ميلان فيما تبقي من مشوار البطولة.

وفى حال فوز الإنتر على ميلان في ديربي الغضب اليوم سيصل النيراتزوري للنقطة رقم 86، ليتسع الفارق مع ميلان إلى 17 نقطة ومع تبقي 5 جولات سيحسم إنتر لقب المسابقة رسميا بصرف النظر عن نتائج ميلان فيما تبقي من مشوار البطولة.وفى حال فوز الإنتر على ميلان في ديربي الغضب اليوم سيصل النيراتزوري للنقطة رقم 86، ليتسع الفارق مع ميلان إلى 17 نقطة ومع تبقي 5 جولات سيحسم إنتر لقب المسابقة رسميا بصرف النظر عن نتائج ميلان فيما تبقي من مشوار البطولة.وفى حال فوز الإنتر على ميلان في ديربي الغضب اليوم سيصل النيراتزوري للنقطة رقم 86، ليتسع الفارق مع ميلان إلى 17 نقطة ومع تبقي 5 جولات سيحسم إنتر لقب المسابقة رسميا بصرف النظر عن نتائج ميلان فيما تبقي من مشوار البطولة.