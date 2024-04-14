بعد تصدره لليجا لأسابيع.. هل يفقد جيرونا المركز الثالث؟

لم يتلق نادي جيرونا الهزيمة في بطولة الدوري الإسباني سوى في 6 مباريات من أصل 31 مباراة لعبها، والمدهش أن منها 5 هزائم تلقاها في الأسابيع الثمانية الأخيرة، وكلها خارج ملعبه على يد أندية ريال مدريد بنتيجة عريضة رباعية نظيفة في الأسبوع الـ24، وأتلتيك بيلباو بنتيجة 2 – 3 في الأسبوع الـ25، وريال مايوركا بنتيجة هدف دون رد في الأسبوع الـ27، وخيتافي بنتيجة هدف دون مقابل في الأسبوع الـ29، وأتلتيكو مدريد بنتيجة 1 – 3 في الأسبوع الـ31 في حين الهزيمة الأولى التي تلقاها جيرونا كانت في الأسبوع الثامن على يد الريال بنتيجة ثلاثية نظيفة على إستادي مونتيليفي.

تأثير الخسارة على جيرونا

بهذه الخسارة الأخيرة لم يتمكن جيرونا من تكرار انتصاره على أتلتيكو مدريد إذ سبق أن فاز عليه بنتيجة كبيرة 4 – 3 في الأسبوع الـ19 كما بات جيرونا الذي تصدر الدوري الإسباني لأسابيع مهددا بفقد حتى مركزه الثالث إذ تقلص الفارق ما بينه، وما بين أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الرابع إلى 4 نقاط فقط إذ أوقفت الهزيمة رصيد جيرونا عند 65 نقطة جمعها من 20 انتصارا، وهو ثالث أكثر الأندية انتصارا منها 12 انتصارا على ملعبه على أندية خيتافي، ولاس بالماس الصاعد حديثا إلى الليجا، وريال مايوركا، وألميريا، وسيلتا فيجو، وفالنسيا، وديبورتيفو ألافيس الصاعد حديثا إلى الليجا، وأتلتيكو مدريد، وإشبيلية، ورايو فاليكانو، وأوساسونا، وريال بيتيس، و8 انتصارات خارج ملعبه على أندية إشبيلية، وغرناطة الصاعد حديثا إلى الليجا، وفياريال، وقادش، وأوساسونا، ورايو فاليكانو، وبرشلونة، وسيلتا فيجو.

و5 تعادلات، وهو ثاني أقل الأندية تعادلا بواقع تعادلين على ملعبه، الأول إيجابيا مع أتلتيك بيلباو، والثاني سلبيا مع ريال سوسيداد، و3 تعادلات خارج ملعبه، اثنان بنتيجة إيجابية مع ريال سوسيداد، وريال بيتيس، وواحد دون أهداف مع ألميريا.

سجل جيرونا 63 هدفا بمعدل هدفين في المباراة الواحدة، وبهذا المعدل هو الثاني على مستوى أقوى هجوم، وهداف النادي هو اللاعب الأوكراني أرتيم دوفبيك بتسجيله 17 هدفا بينما استقبلت شباكه 39 هدفا بمعدل استقبال 1.3 هدف في كل مباراة.

كيف استفاد أتلتيكو مدريد من الانتصار؟

على الجانب الآخر بهذا الانتصار واصل أتلتيكو مدريد السير في سكة الانتصارت إذ فاز في الأسبوع الثلاثين على فياريال بنتيجة 2 – 1 على ملعب لاسيراميكا بالاضافة إلى ارتفاع رصيده إلى 61 نقطة حصدها من 19 انتصارا منها 14 انتصارا على ملعبه على أندية غرناطة، والريال، وقادش، وريال سوسيداد، وألافيس، وفياريال، ومايوركا، وألميريا، وإشبيلية، وفالنسيا، ورايو فاليكانو، ولاس بالماس، وريال بيتيس، وجيرونا، و5 انتصارات خارج ملعبه على أندية رايو فاليكانو، وأوساسونا، وسيلتا فيجو، وغرناطة، وفياريال.

و4 تعادلات، وهو أقل الأندية تعادلا بواقع تعادل وحيد على ملعبه كان إيجابيا مع خيتافي، و3 تعادلات خارج ملعبه، واحد بنتيجة سلبية مع ريال بيتيس، واثنان إيجابيا مع الريال، وألميريا.

أما الخسائر، فقد تكبد 8 منها خسارة واحدة على ملعبه أمام برشلونة، و7 خسائر خارج ملعبه أمام أندية فالنسيا، ولاس بالماس، وبرشلونة، وأتلتيك بيلباو، وجيرونا، وإشبيلية، وقادش.

أحرز أتلتيكو مدريد 59 هدفا بمعدل احراز 1.9 هدف في اللقاء الواحد، وبهذا المعدل هو الرابع من حيث أقوى هجوم، وهداف النادي هوالإسباني الفارو موراتا باحرازه 14 هدفا فيما تلقت شباكه 36 هدفا بمعدل تلقي 1.2 هدف في كل لقاء.

لم يعد باقيا على نهاية الدوري الإسباني سوى 7 أسابيع، فهل بعد أن كان جيرونا يحتل مقدمة الدوري الإسباني لأسابيع يتراجع ترتيبه إلى الثالث في النهاية؟.