الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أول تعليق من تشافي بعد إعلان استمراره مع برشلونة حتى نهاية عقده

تشافي ولابورتا وديكو
تشافي ولابورتا وديكو

علّق تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، على قرار استمراره في منصبه حتى نهاية عقده.

وكان تشافي قد أعلن قراره، في وقت سابق، عن رحيله من منصبه كمدير فني لفريق برشلونة بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

ولكنه تراجع عن قراره، بعد اجتماعه مع كلًا من خوان لابورتا، وديكو المدير الرياضي للنادي، خلال الساعات الماضية، ومحاولاتهما لإقناعه بالتراجع عن قراره واستكمال عقده كمدرب للفريق.

تشافي يكشف أسباب الاستمرار مع برشلونة

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر منصة "إكس"، المؤتمر الصحفي الخاص للإعلان عن استمرار تشافي في منصبه كمدرب للفريق حتى نهاية عقده في يونيو 2025.

وقال تشافي: "يسعدني الاستمرار في منصبي كمدير فني لفريق كبير وعريق مثل برشلونة، وسوف استمر مهما حدث خلال بقية المباريات. التزامي 100% وهذا لن يحدث مجددًا".

وتابع: "الجميع يعلم ما أشعر به بشأن هذا النادي، أحاول دائمًا اتخاذ أفضل القرارات لصالح برشلونة، لقد فكرت أن هذا القرار سيساعد على تحسين وضعية الفريق، ولكنني تراجعت عن موقفي بعدما رأيت الثقة من الإدارة والجميع".

وأفاد:"أرى أن القرار الذي اتخذته في يناير كان صحيحًا؛ لأنه كان من أجل مصلحة النادي وكان هذا ما يحتاجه النادي في ذلك الوقت".

وشدد:"أما الآن، نحن نؤمن جميعًا بأن هذا المشروع يجب أن يستمر، وهو رابح بسبب حماسة جماهير برشلونة، وهم سبب أيضًا في تغيير قراري".

وواصل:"كذلك اللاعبين وحماسهم ودعمهم الذين أظهروه لي خلال الفترة الماضية، رغم عدم تتويجنا بأي ألقاب هذا الموسم".

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خوان لابورتا يُعلن استمرار تشافي مع برشلونة حتى 2025

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وأضاف:"أود أن أشكر الرئيس خوان لابورتا ودعمه لي طوال الوقت، هذا الدعم يجعلك تُعيد التفكير في الأمور، ولا يتعلق هذا بالمال".

وبسؤاله عن مطالبته بأجره في حال رحيله بعد نهاية الموسم، قال تشافي: "هذا غير صحيح، الجميع يعلم أنني كنت سأرحل في هدوء دون المطالبة بأي شيء، كما قلت الأمر لا يتعلق بالمال".

وأكد: "لقد قلت دائمًا أن المال المتبقي في عقدي كان من نصيب المدرب القادم؛ لأنني كنت سألغي عقدي، والأشخاص الذين يكتبون هذا يريدون إلحاق الأذى بي".

وهو الأمر الذي أكده خوان لابورتا، قائلًا: "تشافي قال دائمًا ومنذ اللحظة الأولى إنه إذا رحل فسوف يتخلى عن السنة الأخيرة من عقده، لقد كان دائمًا صادقًا جدًا وأظهر نفسه كشخص من النادي، تصرف بشكل جيد ولم يُظهر الطمع".

وعاد تشافي للحديث:"كذلك لم أضع أي شروط للاستمرار؛ لأن هذا النادي جزء مني، وتربطني علاقة ودية مع ديكو والإدارة الرياضية، نحن بمثابة عائلة". 

وأكمل:"الطاقم أيضًا سيستمر مع الفريق. إنه طاقم محترف، وجميعهم برشلونين منذ الولادة. نحن جميعًا ممتنون جدًا لدعمهم لنا".

تشافي ولابورتا وديكو

تشافي يكشف موقفه من تجديد عقده مع برشلونة

وبسؤاله عن إمكانية تجديد عقده، أجاب تشافي:"هذا الأمر بعيد الآن. لقد قررنا التركيز على المشروع والاستمرار من أجل تحقيق البطولات في الموسم القادم".

وعن الخروج من دوري الأبطال، قال تشافي:"أظن أن الفريق تحسّن كثيرًا في البطولة. قبل سنتين لعبنا في ميونخ ولم نكن قادرين على المنافسة، لكن اليوم، أعتقد أننا في وضعية تمكننا من المنافسة مع أعظم فرق أوروبا".

واختتم تشافي تصريحاته:"نأمل في مواصلة الانتصارات ومصالحة الجماهير وتحقيق كل ما يلزم لتحسين وضع هذا النادي".

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