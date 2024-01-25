أساتذة فلسفة بمعرض الكتاب: نحتاج إلى خطاب فلسفي جديد

شهد الصالون الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الخميس، ندوة بعنوان "آفاق الفلسفة في عالم جديد"، شارك في الندوة أستاذ الفلسفة بجامعة الإسكندرية أشرف منصور والكاتب السعودي ونائب رئيس الجمعية السعودية للفلسفة شايع الوقيان، والمفكر المغربي محمد الشيخ، وأدار الندوة حسين علي.

منعطفات الفلسفة

تحدث الكاتب شايع الوقيان عن 3 منعطفات مر بها الحاضر الفلسفي العربي؛ الأول هو المنعطف الحضاري وهو مرتبط بحركات التحرر في بداية القرن العشرين والذي شهد ظهور مفكرين كبار مثل عثمان أمين ويوسف كرم.

أما المنعطف الثاني فجاء تقريبا في فترة الخمسينيات إلى السبعينيات وشهد ظهور الكثير من العقائد والمذاهب فيما يعد المنعطف الثالث منذ منتصف الثمانينيات في القرن الماضي وفيه انحسرت الفلسفة في الدرس الأكاديمي وتحولت إلى نقد للنص والخطاب.

أكد الوقيان أهمية إنتاج خطاب جديد بعيدا عن الارتهان إلى خطاب القرن الماضي، موضحا أن إنتاج نموذج فكري يتطلب التحرر من الإيدولوجيا والانخراط غير النقدي في المعترك السياسي فضلا عن أهمية العودة إلى الواقع الحي وعدم الخجل من مناقشة القضايا المحلية وكذلك تأسيس مجتمع فلسفي عربي متماثل لمناقشة الإنتاج الفكري للمثقفين العرب.

الجانب الأيدولوجي

وقال المفكر المغربي محمد الشيخ إن القناعات هي السجون منوها بأن ما أهلك الفلسفة بالعالم العربي هو طغيان الجانب الأيدولوجي.

وأضاف الشيخ أن ذلك الواقع بالعالم العربي يشبه "سرير بروكرست" مشيرا إلى أن من فضائل الفلسفة تخليص للناس من هذا الفكر وإن كانت قد حولت إلى سجن أكاديمي ولم تنفتح على إمكاناتها الكبرى.

مستقبل الفلسفة واعد

في كلمته، أشار أشرف منصور إلى أن السنوات الأخيرة شهدت اهتمام بالفلسفة إذ زاد اهتمام دور النشر بالكتب الفلسفية العربية والمترجمة كما أن القراء باتوا أكثر إقبالا عليها.

واقترح تدريس الفلسفة بشكل مكثف لجميع التخصصات متوقعا أن يكون مستقبل الفلسفة في مصر والعالم العربي واعدا جدا، لقدرة الفلسفة على دراسة قضايا تمس الإنسان المعاصر.

معرض الكتاب 2024

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.