إقبال كبير على جناح الهيئة العامة فى آخر أيام معرض الكتاب

حرص العديد من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، على زيارة جناح الهيئة العامة للكتاب في بلازا 1.



تبدأ أسعار الكتب في الهيئة العامة للكتاب من ٣ جنيهات، الأمر الذي جعلها ملاذ معرض الكتاب لشراء مقتنياتهم من الكتب.



وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.