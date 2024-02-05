"ياما ويل الهواء" تشعل مسرح بلازا 1 في معرض الكتاب

صعدت الفرق الفلسطينية على مسرح بلازا 1 في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وتعالت الأغاني الفلكلورية الفلسطينية والتي تعبر عن التراث الفلسطيني، وسط تفاعل كبير من قبل رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذين رفعوا اعلام مصر، ورددوا الاغاني مع الفرق.



وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.