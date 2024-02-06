الملتقى العلمي "الترجمة في عصر الذكاء الاصطناعي" بضيافة اتحاد كتاب مصر

يعقد الملتقى العلمي "الترجمة في عصر الذكاء الاصطناعي"، في اتحاد كتاب مصر، في العاشرة من صباح السبت المقبل، بمقره في شارع حسن صبري بالزمالك.

جدول جلسات ملتقى الترجمة في عصر الذكاء الاصطناعي

وتنظم كلية الألسن جامعة بني سويف بالتعاون مع النقابة العامة لــ اتحاد كتاب مصر، الملتقى العلمي "الترجمة فى عصر الذكاء الاصطناعي"، فى العاشرة من صباح السبت 10 فبراير الجاري، بمقر اتحاد الكتاب بالزمالك.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية في العاشرة صباحًا، بكلمة من عميد الكلية، وكلمة وكيل الكلية للدراسات العليا، وكلمة رئيس لجنة الترجمة بنقابة اتحاد الكتاب، وكلمة رئيس نقابة اتحاد الكتاب.

وتحمل أولى جلسات الملتقي الذي يستضيفه اتحاد كتاب مصر، عنوان "تحديات الترجمة في عصر الذكاء الاصطناعي، وتبدأ في العاشرة والنصف صباحًا حتى الساعة ١٢.٤٠ بعد الظهر، ويدير الجلسة الدكتور أحمد الشيمي، وتتحدث فيها دكتورة رشا كمال وكيل كلية اللغات والترجمة لشئون البيئة وخدمة المجتمع في جامعة بدر، ودكتورة رانيا بكر والدكتورة باسنت فتحي والباحث إسلام فوزى ودكتورة هدي فضل.

وعقب استراحة لمدة ثلث ساعة، تبدأ الجلسة الثانية من جلسات الملتقى والتي تعقد في مقر اتحاد كتاب مصر في الساعة الواحدة حتى الثالثة والنصف، بعنوان "الترجمة والتكنولوجيا" تدير الجلسة الدكتورة مكارم الغمري عميد كلية الألسن الأسبق بجامعة عين شمس، يتحدث فيها الدكتورة صفاء سيد محمود والدكتورة أحلام عثمان والدكتور سيد عمارة والدكتورة إيمان العيسوي.

أما الجلسة الثالثة في أعمال ملتقي الترجمة في عصر الذكاء الاصطناعي والتي يستضيفها اتحاد كتاب مصر فتأتى بعنوان "تجارب تطويع الذكاء الاصطناعي لصالح صناعة الترجمة"، وتبدأ من الساعة الثالثة والنصف عصرًا حتى ٥.٤٥م، ويديرها الدكتور إبراهيم حامد، ويتحدث فيها دكتورة شيماء كمال، والدكتورة هبة فوزى والدكتور أحمد عبدالوهاب والباحث عمرو مغيث.

ويختتم الملتقى بالجلسة الختامية، التي يتم خلالها الإعلان عن أهم النقاط التي ناقشها الملتقى وإعلان التوصيات.