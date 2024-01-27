الروائية المغربية عائشة البصرى: القاهرة للكتاب أهم معرض فى الشرق الأوسط

في تصريحات خاصة لــ "الدستور"

عبرت الكاتبة المغربية عائشة البصري، عن سعادتها بالمشاركة في الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

يليق بالقاهرة

وقالت عائشة البصري، في تصريحات خاصة لــ “الدستور”: صحيح أنا حضرت كثيرا من دورات معرض القاهرة للكتاب، لكننب كنت أحضر في مكان المعرض القديم، وهذه هي المرة الأولي التي أزور فيها معرض الكتاب في حلته الجديدة. وبصدق تفاجأت كثيرا.

وأوضحت “البصري” خلال حفل توقيع روايتها والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية بعنوان “رجل اسمه الرغبة”: تفاجأت بالتنظيم، وتفاجأت بالأروقة بشكل رائع والتحديث في تجهيزات المعرض، ولا أبالغ إذا قلت إن معرض القاهرة الدولي للكتاب أهم المعارض في الشرق الأوسط والعالم العربي. حتي تفاجأت بزوار المعرض وحضورهم الكثيف وهم يشترون الكتب، وهذا المعرض في حلته الجديدة صار يليق بالقاهرة.

رجل اسمه الرغبة

وعن عملها السردي الأحدث “رجل اسمه الرغبة”، تابعت عائشة البصري: الرواية تتناول الشخصية الأدبية الأسطورية دون خوان. شخصية تناولها كتاب كثيرون منذ ولادتها أدبيا في مسرحية "ماجن أشبيلية" للكاتب الإسباني ترسو دي مولينا في القرن السابع عشر. وعبرت إلى لغات وثقافات مختلفة بأعمال أدبية لكتاب عالميين: موليير، موزارت، ماكس فريش، بريخت، بيتر هاندكه.. وغيرهم.

عائشة البصري خلال لقائها بالدستور

وأوضحت عائشة البصري: في "رجل اسمه الرغبة" يسرد خوان مغامراته النسائية بسخرية من تناقضات المجتمع. يدافع على قيم الدونجوانية العريقة بيقين تام أن كل الكتاب السابقين حرفوا تاريخه وشوهوا شخصيته التي عانت كثيرا من خلفيات سياسية وفكرية، جعلت منه مطية لتمجيد الغريزة على العقل.

يعيش خوان شبابه بين فضاءات مختلفة من باريس وبونديشيري (الهند) والدار البيضاء يصطاد ضحاياه من العابرات وينتهي هاربا من محاكمة نسائية محتملة.

تتألف الرواية من ثلاثة فصول: الفصل الأول "دون خوان كما يدعي" الفصل الثاني" بونديشيري حبيبتي" الفصل الثالث" دون خوان كما لم أعرفه".

السيرة الأدبية للكاتبة عائشة البصرى

وعائشة البصري، شاعرة وروائية وقاصة، عضو الجمعية الدولية للنقد الأدبي AICL بفرنسا، عضو الشبكة الأدبية العالمية للحزام والطريق LNBR(الصين)، عضو بيت الشعر بالمغرب، عضو اتحاد الكتاب بالمغرب، عضو العديد من لجان التحكيم الأدبية.

حصلت على العديد من الجوائز من بينها: جائزة أفضل رواية عربية لمعرض الشارقة 2018عن رواية (الحياة من دوني)، الإمارات العربية المتحدة.

الجائزة الدولية للرواية كاتب ياسين عن رواية "حفيدات جريتا جاربو". الجزائر 2016. جائزة سيمون لاندراي Simone Landry للشعرالنسائي عن المجموعة الشعرية "السابحات في العطش". باريس 2017.

حظيتْ بالعديد من التقديرات منها: تنويه بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، من مكتب الأمم المتحدة بجنيف عن روايتها "الحياة من دوني" رواية عربية تناولت موضوع اغتصاب الحروب يناير 2019.

صدر للكاتبة عائشة البصري العديد من الأعمال السردية، ففي الرواية صدر لها: ليالي الحرير ــ حفيدات جريتا جاربو ــ الحياة من دوني ــ كجثة في رواية بوليسية ــ رجل اسمه الرغبة.. اعترافات دون جوان.

وفي القصة القصيرة صدر لها مجموعة “بنات الكرز” عن الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 2017.

وفي الشعر صدر لها دواوين: مساءات ــ أرق الملائكة ــ شرفة مطفأة ــ ليلة سريعة العطب ــ خَلْوَةُ الطير ــ السابحات في العطش ــ حوريات البحر ــ التسامح بالألوان ــ حديث مدفأة ــ صديقي الخريف وغيرها.

تُرْجِمَتْ أعمال عائشة البصري إلي العدد من اللغات منها، الإسبانية، الفرنسية، الإيطالية.