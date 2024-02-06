توافد الزوَّار على معرض القاهرة الدولى للكتاب فى يومه الأخير

شهدت بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 إقبالًا ملحوظًا للزوَّار في الساعات الأولى من فتح أبوابه للرواد في يومه الأخير.

وتوافد المواطنون من مختلف الجنسيات والبلدان على معرض الكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات والدولية، في التجمع الخامس.

وتواجدت قوات الشرطة ورجال الأمن المسئولين عن إجراء الحماية الأمنية لتأمين زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب، سواء من خارج بوابات المعرض أو داخلها.

تفاصيل معرض الكتاب

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وبلغ إجمالي عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين، خلال 11 يومًا من استقبال الجمهور، نحو 4.5 مليون زائر، حيث سجل يومه قبل الأخير، الإثنين 5 فبراير 2024، نحو 327،810 زائر، محققًا بذلك الرقم الأكبر منذ انتقال المعرض لمقره الجديد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن الإقبال الجماهيري المتزايد وغير المسبوق على المعرض، والذي وصل لـ4،425،219 زائر، حتى الآن، يجسد مدى رغبة المصريين في تحصيل المعرفة وإدراكهم قيمتها في بناء المجتمعات، ويكلل جهود الدولة المصرية لبناء الإنسان".

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للقائمين على تنظيم المعرض والإعداد لفعالياته المتعددة، وحثتهم على بذل المزيد، والاستمرار في تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور المصري، من خلال قطاعات الوزارة المتعددة.

ويختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياته اليوم، الثلاثاء، بتكريم وزيرة الثقافة للفائزين بجوائز المعرض، وإعلان ضيف الشرف للدورة 56.

معرض الكتاب