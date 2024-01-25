الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورًا تذكارية مع "أم ترتر" (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

حرص عدد كبير من زوّارمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 الذي يقام بأرض المعارض في التجمع الخامس على التقاط صورًا تذكارية مع مجسّم لسيدة مكتوب أسفلها أم ترتر.. حواديت ومقالات ساخرة للكاتب أحمد عبد العزيز وهو المجسم الموجود في قاعة 2 وتحديدًا في دار حواديت للنشر.

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الشباب يتصدرون المشهد في أول أيام معرض القاهرة للكتاب (صور)

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بالشكل الفرعونى مصر تشارك في المعرض السياحي الدولي FITUR 2024 بمدريد

معرض القاهرة الدولي للكتاب

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 أبوابه للجمهور، اليوم، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ 55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، إضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

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معرض القاهره الدولي للكتاب زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب التجمع الخامس الصور التذكارية لسيدة مكتوب أسفلها أم ترتر

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